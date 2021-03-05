События

11:06 05.03.2021

Задержан полицейский чиновник из Каменского, организовавший "крышевание" бизнесменов

1 мин читать
Задержан полицейский чиновник из Каменского, организовавший "крышевание" бизнесменов

Заместитель начальника одного из отделений Каменского районного управления полиции Днепропетровской области задержан и уволен из органов полиции после того, как был уличен в вымогательстве денежных средств у местных предпринимателей, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Дань", "ежемесячная доля", "крышевание" - это совсем не то, чем должны заниматься полицейские… 36-летний заместитель начальника одного из отделений Каменского районного управления полиции установил для предпринимателей свои правила ведения бизнеса. Неважно, занимались люди легальной деятельностью, или откровенно незаконным - бесчестный полицейский требовал с них оплату "дани", - написал Клименко в Facebook.

По его словам, злоумышленник был задержан оперативниками внутренней безопасности Нацполиции и следователями Государственного бюро расследований "на горячем". "Конечно, он уволен из органов полиции. В рамках служебного расследования и следствия устанавливаем, имел ли задержанный сообщников", - добавил глава Нацполиции.

При этом Клименко отметил, что в органах полиции "действительно существует весомый некомплект, но такие работники, как этот задержанный и ему подобные, нам не нужны".

Теги: #каменское #полицейский #задержание
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:20 04.03.2021
Во Львове полицейский совершил суицид

Во Львове полицейский совершил суицид

18:44 01.03.2021
В Киеве задержали двух организаторов борделей, им грозит до 7 лет лишения свободы

В Киеве задержали двух организаторов борделей, им грозит до 7 лет лишения свободы

23:36 22.02.2021
Полиция задержала подозреваемого в убийстве харьковчанина

Полиция задержала подозреваемого в убийстве харьковчанина

13:43 17.02.2021
Шестерых активистов и журналистов задержали в результате массовых обысков и арестов крымских татар в Крыму - МИД

Шестерых активистов и журналистов задержали в результате массовых обысков и арестов крымских татар в Крыму - МИД

11:06 16.02.2021
Сотрудники СБУ задержали командира разведывательно-диверсионной группы российских наемников из ОРДЛО

Сотрудники СБУ задержали командира разведывательно-диверсионной группы российских наемников из ОРДЛО

14:39 11.02.2021
Замдиректора "Украэроруха" подозревают в мошенничестве – Офис генпрокурора

Замдиректора "Украэроруха" подозревают в мошенничестве – Офис генпрокурора

20:54 04.02.2021
Один из задержанных участников акции под телеканалом "Наш" грозился выпрыгнуть в окно, в полиции назвали это провокацией и открыли дело

Один из задержанных участников акции под телеканалом "Наш" грозился выпрыгнуть в окно, в полиции назвали это провокацией и открыли дело

19:13 02.02.2021
Правоохранители провели масштабную спецоперацию по разоблачению межрегиональной ОПГ фальшивомонетчиков

Правоохранители провели масштабную спецоперацию по разоблачению межрегиональной ОПГ фальшивомонетчиков

20:22 01.02.2021
Следователи ГБР за январь задержали 48 человек, включая экс-помощника нардепа и следователя Нацполиции

Следователи ГБР за январь задержали 48 человек, включая экс-помощника нардепа и следователя Нацполиции

10:32 31.01.2021
На границе с Польшей задержан разыскиваемый с 2015 г. украинец, подозреваемый в убийстве

На границе с Польшей задержан разыскиваемый с 2015 г. украинец, подозреваемый в убийстве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В ВОЗ считают, что пандемию коронавируса удастся преодолеть к началу 2022 года

Винницкая и Закарпатская области на грани вхождения в "красную" зону - глава Минздрава

Планируем разрешить двойное гражданство со странами ЕС – Кулеба

ТКГ все больше напоминает театр абсурда из-за позиции РФ - Кулеба

В Украине за сутки 10 155 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 4 149 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

В ВОЗ считают, что пандемию коронавируса удастся преодолеть к началу 2022 года

Депутаты отправили представление в КС по отмене решения Рады о назначении Шкарлета главой МОН - Совсун

С начала эпидсезона гриппом и ОРВИ в Украине переболело 8,8% населения

Страны-соседи Украины, помимо Румынии, Беларуси и РФ, вошли в "красную" зону по COVID-19

Суд не отменил подозрение Татарову - источник

"Укрзализныця" и QTerminals договорились сотрудничать в рамках концессии морпорта "Ольвия" - Криклий

УИНП призывает задуматься над смыслом праздника 8 марта

Степанов: зафиксировано 126 негативных реакций на вакцинацию от COVID-19

Из санкционного списка ЕС исключены Табачник и Арбузов

Винницкая и Закарпатская области на грани вхождения в "красную" зону - глава Минздрава

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА