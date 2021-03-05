Задержан полицейский чиновник из Каменского, организовавший "крышевание" бизнесменов

Заместитель начальника одного из отделений Каменского районного управления полиции Днепропетровской области задержан и уволен из органов полиции после того, как был уличен в вымогательстве денежных средств у местных предпринимателей, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Дань", "ежемесячная доля", "крышевание" - это совсем не то, чем должны заниматься полицейские… 36-летний заместитель начальника одного из отделений Каменского районного управления полиции установил для предпринимателей свои правила ведения бизнеса. Неважно, занимались люди легальной деятельностью, или откровенно незаконным - бесчестный полицейский требовал с них оплату "дани", - написал Клименко в Facebook.

По его словам, злоумышленник был задержан оперативниками внутренней безопасности Нацполиции и следователями Государственного бюро расследований "на горячем". "Конечно, он уволен из органов полиции. В рамках служебного расследования и следствия устанавливаем, имел ли задержанный сообщников", - добавил глава Нацполиции.

При этом Клименко отметил, что в органах полиции "действительно существует весомый некомплект, но такие работники, как этот задержанный и ему подобные, нам не нужны".