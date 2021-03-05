Папа Римский отправился с четырехдневным визитом в Ирак

Папа Римский Франциск в пятницу начинает четырехдневный визит в Ирак, где встретится с представителями руководства страны, духовенства и поддержит иракских христиан, сообщают западные СМИ.

Это первый визит в Ирак главы католической церкви и первая поездка понтифика за рубеж с начала пандемии коронавируса COVID-19.

По данным журналиста британской телерадиокорпорации BBC Марка Лоуэна, который сопровождает папу Римского, на встречах с политическими и религиозными лидерами Ирака глава католической церкви выступить с призывом к миру и воодушевить подвергшихся преследованию христиан.

Как ожидается, в Багдаде папу Франциска встретят глава правительства Ирака Мустафа Аль-Казыми и президент Бархам Салех. Затем папа встретится с епископами и другими представителями духовенства в католической церкви Богоматери-Избавительницы.

В субботу понтифик вылетит в город Эн-Наджаф, где посетит великого аятоллу Али ас-Систани. Затем папа Франциск посетит межрелигиозную встречу в древнем городе Ур, который традиционно считается местом рождения пророка Авраама.

В воскресенье он отправится в город Мосул на севере Ирака, где произнесет на Церковной площади молитву за жертв войны с ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), в ходе которой погибли десятки тысяч мирных жителей.

Папа также посетит находящийся неподалеку древний христианский город Каракош. Во второй половине дня он отслужит мессу на стадионе в Эрбиле.

Отмечается, что папа Римский настоял на визите, несмотря на новую вспышку заражений COVID-19 в Ираке и обеспокоенности по поводу его безопасности.

Во время визита для защиты папы будут задействованы около 10 тыс. сотрудников иракских сил безопасности, а также введен круглосуточный комендантский час, чтобы ограничить распространение COVID-19.

В видеообращении к иракскому народу, опубликованном накануне, папа Франциск сказал, что он "идет как паломник, как кающийся паломник, чтобы умолять Господа о прощении и примирении после многих лет войны и терроризма, просить у Бога утешить сердца и исцелить раны".

По данным государственного департамента США и по оценкам христианских лидеров в Ираке осталось менее 250 тыс. христиан, при этом большинство из них - не менее 200 тыс. - проживает на Ниневийской равнине и в регионе Иракский Курдистан на севере страны.

Около 67% иракских христиан - халдейские католики, чья церковь сохранила собственные традиции, но признает власть папы в Риме. Еще 20% являются последователями Ассирийской церкви Востока, которая считается старейшей в Ираке.

Остальные - сирийские православные, сирийские католики, армянские католики, последователи Армянской апостольской церкви, англиканства, евангелические христиане и др.

Папа Франциск говорил о желании поехать в Ирак еще в 2019 году, но пандемия помешала претворить эти планы в жизнь. До этого в Ирак планировал отправиться Иоанн Павел II, но отменил поездку в 2000 году из-за неудачных переговоров с тогдашним правительством Ирака.