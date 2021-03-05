Великобритания разработает новые ракетные катера специально для нужд ВМС Украины

В Великобритании в рамках подписанного ранее меморандума о переоснащении Военно-морских сил Вооруженных сил Украины будут разработаны новые ракетные катера для ВМС ВСУ, сообщил атташе по вопросам обороны посольства Великобритании Тим Вудз.

"Эти ракетные катера проектируются специально для Украины, поэтому они будут оригинальными и будут иметь длину ориентировочно от 50 до 65 метров, что обеспечит скорость в 40 узлов. И на них планируется установить артиллерийские системы и ракеты. Это зависит в том числе от того, какие ракеты нужны. А это могут быть ракеты малой или большой дальности. Именно этот вопрос как раз сейчас рассматривают британские компании. Но это будут ракеты нового класса, спроектированные специально для Украины британской промышленностью", - заявил Вудз в интервью изданию "День".

Он отметил, что первые четыре катера будут построены в Великобритании. При этом украинские судостроители смогут наблюдать за строительством, обучаться и тренироваться.

"А вторая часть - четыре ракетных катера - будут строиться в Украине. И это будет прекрасно для украинского кораблестроения и также для ВМС, так вы получите эти способности здесь, в Украине", - подчеркнул Вудз.

Атташе выразил надежду, что строительство первого корабля начнется в начале следующего года.

"Другая опция, которую мы изучаем, еще не формализована, это - совместное проектирование боевых кораблей британской промышленности с украинским проектным бюро в Николаеве", - добавил он.