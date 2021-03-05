Украину в предпраздничные дни ожидают дневное солнце и ночные заморозки

Погода 6-7 марта останется устойчивой: от -1° до +4° почти на всей территории Украины, немного теплее в южных и восточных областях - до +6°…+7°.

В субботу на юго-востоке Украины, на севере и местами на западе страны возможен мокрый снег, усиление скорости ветра. В целом погода первой половины марта с небольшими заморозками ночью и небольшими плюсовыми значениями температуры днем характерна для этих широт.

На юге Украины в выходные на протяжении дня температура 2-4 градуса тепла, ночью сохранятся небольшие морозы - до двух градусов ниже нуля. 6 марта - переменная облачность, 7 марта – солнечная погода. Осадки ожидаются 7 марта только в Николаевской области.

В Крыму в выходные температура от 2 до 7 градусов тепла, ночью на полуострове 0-3 градусов мороза. Осадки маловероятны.

Восток Украины в субботу окажется в основном в зоне низкого давления, поэтому в Луганской, Донецкой областях и Мариуполе возможна сложная синоптическая ситуация: дневная плюсовая температура с осадками в виде дождя и дождя со снегом, а к вечеру мороз до -3° градусов.

В Харькове 6 марта – переменная облачность, ветер преимущественно северо-западный, до 7 м/с. Температура от 0° до -3°. 7 марта в столице Слобожанщины. Синоптик обещает незначительное улучшение погоды – больше солнца и повышение температуры до +2°.

Закарпатье - в выходные ночью подморозит до -1°-3°, днем воздух прогреется до +6°. Ожидается солнечная погода, влажность воздуха 40-60%.

Запад Украины – ночная температура до -5°, днем +2°...+6°. В субботу – переменная облачность, в воскресенье – преимущественно солнечно. 6 марта в Тернопольской и Хмельницкой областях ожидается снег.

В Карпатах на высокогорье – морозная погода до -12° ночью, днем -3°, в субботу возможны осадки. В Ивано-Франковске от +2° днем до -7° ночью. В воскресенье – солнечно, слабый западный ветер,

На севере Украины преимущественно облачно. В субботу дневная температура до +4°, в Сумской области -1°...+2°. Согласно прогнозу Синоптика в воскресенье возможно усиление скорости ветра до 9 м/с.

В центральных областях переменная облачность, ожидается температура ночью до -5°, днем 2°...4° тепла.

В Полтаве от -2° до +4°, облачно с прояснениями, ветер западный, северо-западный, скорость ветра в субботу до 6,7 м/сек, в воскресенье до 10 м/сек.

В Киеве и области облачно с прояснениями. Весеннее солнце сможет прогреть воздух днем только до +2...-4°. Ночью небольшой мороз -1°...-3°. Утром - привычная уже гололедица. В воскресенье возможно усиление западного ветра до 8,8 м/сек, влажность воздуха составит 52-64%.