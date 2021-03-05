События

08:51 05.03.2021

Разумков и Кулеба соболезнуют в связи с крушением турецкого вертолета и гибелью турецких военных

1 мин читать
Разумков и Кулеба соболезнуют в связи с крушением турецкого вертолета и гибелью турецких военных

Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразили соболезнования в связи с крушением турецкого вертолета и гибелью турецких военных в Битлисе (Турция).

"Выражаю искренние соболезнования в связи с гибелью турецких военнослужащих в результате крушения вертолета в провинции Битлис. Желаю родным и близким погибших сил и выдержки и скорейшего выздоровления раненым", - написал Разумков в своем микроблоге Твиттер утром в пятницу.

Кулеба также выразил соболезнования турецкому народу в связи с этим событием, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

"Глубоко опечален известием о трагической катастрофе вертолета в провинции Битлис в Турции. Мои глубочайшие соболезнования турецкому народу, семьям погибших и моему другу Mevlut Cavusoglu. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал Кулеба в своем микроблоге Твиттер утром в пятницу.

По информации Министерства обороны Турции, число погибших в результате падения военного вертолета ВС Турции увеличилось с 9 до 11, двое военных скончались в больнице уже после госпитализации. В СМИ сообщают, что авиакатастрофа произошла 4 марта в послеобеденное время.

Теги: #соболезнование #разумков #турция #украина #вертолет
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:58 05.03.2021
Зеленский соболезнует в связи с крушением турецкого вертолета и гибелью 11 военных в Турции

Зеленский соболезнует в связи с крушением турецкого вертолета и гибелью 11 военных в Турции

08:18 05.03.2021
В Украине за сутки 10 155 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 4 149 человек

В Украине за сутки 10 155 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 4 149 человек

07:40 05.03.2021
Российские наемники на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня, украинские бойцы не пострадали

Российские наемники на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня, украинские бойцы не пострадали

06:43 05.03.2021
На центральном киевском вокзале в четверг мужчина попал под поезд, в результате чего ему оторвало ноги - полиция

На центральном киевском вокзале в четверг мужчина попал под поезд, в результате чего ему оторвало ноги - полиция

05:36 05.03.2021
В Офисе генпрокурора инициируют создание в соцсетях online-каналов доверия для несовершеннолетних жертв и свидетелей преступлений

В Офисе генпрокурора инициируют создание в соцсетях online-каналов доверия для несовершеннолетних жертв и свидетелей преступлений

04:17 05.03.2021
Прокуратура сообщила о подозрение гражданину Украины за участие в НВФ "Самооборона Крыма"

Прокуратура сообщила о подозрение гражданину Украины за участие в НВФ "Самооборона Крыма"

02:38 05.03.2021
В Харькове презентовали проект музей на базе городских подземелий

В Харькове презентовали проект музей на базе городских подземелий

02:01 05.03.2021
Украина должна быть в НАТО - Кравчук

Украина должна быть в НАТО - Кравчук

01:57 05.03.2021
Украина готова к ПДЧ в НАТО, считает Стефанишина

Украина готова к ПДЧ в НАТО, считает Стефанишина

00:43 05.03.2021
Степанов обещает добиться повышения минимальной зарплаты медицинским работникам до уровня не менее 23 тыс. грн

Степанов обещает добиться повышения минимальной зарплаты медицинским работникам до уровня не менее 23 тыс. грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки 10 155 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 4 149 человек

Зеленский утвердил положение о Конгрессе местных и региональных властей

Суд возбудил дело о банкротстве "Обозревателя" за невыплату 300 тыс. грн компенсации бизнесмену Фуксу

Зеленский подписал закон о введении электронных трудовых книжек

В Киевской области начал действовать "оранжевый" уровень эпидемиологической опасности

ПОСЛЕДНЕЕ

Франция рассчитывает вакцинировать к середине апреля 10 млн человек

В 2021 году темпы развития китайкой экономики должны составить не менее 6%

США и Великобритания рассматривают дополнительные санкции против России

Глава YouTube обещает вернуть Трампу его канал, но не сейчас

ЕС ставит цель укрепить свое социальное измерение к 2030 году

МВФ может возобновить работу в Украине в апреле, считает Корниенко

Минздрав намерен упрощать доступ к вакцинации не только от COVID-19

СММ ОБСЕ вновь зафиксировала более 100 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки

На коммерческом рынке вакцина от COVID-19 появится не ранее лета-осени

Степанов: Ближайшей к "красной" зоне карантина является Закарпатская область

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА