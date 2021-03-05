Разумков и Кулеба соболезнуют в связи с крушением турецкого вертолета и гибелью турецких военных

Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразили соболезнования в связи с крушением турецкого вертолета и гибелью турецких военных в Битлисе (Турция).

"Выражаю искренние соболезнования в связи с гибелью турецких военнослужащих в результате крушения вертолета в провинции Битлис. Желаю родным и близким погибших сил и выдержки и скорейшего выздоровления раненым", - написал Разумков в своем микроблоге Твиттер утром в пятницу.

Кулеба также выразил соболезнования турецкому народу в связи с этим событием, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

"Глубоко опечален известием о трагической катастрофе вертолета в провинции Битлис в Турции. Мои глубочайшие соболезнования турецкому народу, семьям погибших и моему другу Mevlut Cavusoglu. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал Кулеба в своем микроблоге Твиттер утром в пятницу.

По информации Министерства обороны Турции, число погибших в результате падения военного вертолета ВС Турции увеличилось с 9 до 11, двое военных скончались в больнице уже после госпитализации. В СМИ сообщают, что авиакатастрофа произошла 4 марта в послеобеденное время.