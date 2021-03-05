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08:18 05.03.2021

В Украине за сутки 10 155 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 4 149 человек

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В Украине за сутки 10 155 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 4 149 человек

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 10 155 новых случаев заболевания коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели – 4 149 человек, умерли 172 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"10 155 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 05 марта 2021 года. В частности, заболели 577 детей и 345 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 3 355 человек; летальных случаев - 172; выздоровело – 4 149 человек", - написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Днем ранее, 4 марта было зафиксировано 10 057 новых случаев инфицирования COVID-19, 3 марта было 7 235 новых случаев инфицирования, 2 марта сообщалось о 5 336 новых случаях коронавирусной болезни, 1 марта зафиксировали за сутки 4 285 новых случаев инфицирования COVID-19, 28 февраля было зафиксировано 5 833 новых случая инфицирования COVID-19, 27 февраля сообщалось о 8 172 новых случаев COVID-19, 26 февраля - 8 003 новых случаев инфицирования, 25 февраля - 8 147 случаев инфицирования, 24 февраля сообщалось о 5 850 новых инфицированных.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 1 384 917 человека, 26 763 человек - умер, выздоровели – 1 191 022 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (910), Винницкой (816), Закарпатской (748), Ивано-Франковской (737) и Житомирской (695) областях.

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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