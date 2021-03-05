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07:40 05.03.2021

Российские наемники на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня, украинские бойцы не пострадали

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Российские наемники на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня, украинские бойцы не пострадали

За прошедшие сутки российские наемники девять раз нарушили режим перемирия на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил, бойцы Вооруженных сил Украины не пострадали, сообщил пресс-центр штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 4 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди украинских защитников нет", - казано в сообщении штаба в Фейсбуке в пятницу утром.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" рядом с Водяным недалеко от Донецка противник вел огонь по направлению позиций украинских защитников, применив 120 мм миномет. Из минометов этого же калибра наемники совершили обстрел украинских позиций неподалеку Водяного на Приазовье.

Вблизи Авдеевки наемники вели неприцельный огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Песков - из крупнокалиберных пулеметов. Из ручного противотанкового гранатомета противник совершил несколько прицельных выстрелов в сторону позиций украинских защитников у Павлополя. На этом же направлении зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения. Отмечается, что украинские военные с помощью средств РЭБ вовремя подавили враждебный беспилотник.

Неподалеку Талаковки наемники прицельным огнем из станковых противотанковых гранатометов обстреляли позиции ВСУ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" недалеко от н.п. Золотое-4 противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Новозвановки враг прицельным огнем из стрелкового оружия обстреливал позиции украинских военных.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

"По состоянию на 7:00 утра 5 марта в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов не зафиксировано", - подчеркнули в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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