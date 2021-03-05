В 2021 году темпы развития китайкой экономики должны составить не менее 6%

Планом экономического и социального развития Китая предусмотрено, что рост ВВП страны в 2021 году должен превысить 6%, говорится в докладе Госкомитета КНР по развитию и реформам, распространенном перед открытием в пятницу сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

"ВВП Китая вырастет более чем на 6%", - говорится в документе.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, выступая на сессии с докладом о работе правительства, отметил сложные условия, с которым страна столкнулась в прошлом году в связи с пандемией коронавируса, падением мировой экономики, и сказал: "В качестве общей цели темпы роста Китая были установлены на уровне более 6% в этом году. При постановке этой цели мы учитывали восстановление экономической активности."

В прошлом году ВВП Китая вырос на 2,3%.

В проекте плане социально-экономического развития Китая на 2021 год, представленном на форуме, говорится, что инфляция в 2021 году запланирована на уроне 3%, безработица - 5,5%.

Премьер сообщил, что в нынешнем году планируется создать 11 млн новых рабочих мест в городах.

Проектом государственного бюджета дефицит на 2021 год запланирован на уровне 3,2%.