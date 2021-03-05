События

05:38 05.03.2021

В 2021 году темпы развития китайкой экономики должны составить не менее 6%

1 мин читать
В 2021 году темпы развития китайкой экономики должны составить не менее 6%

Планом экономического и социального развития Китая предусмотрено, что рост ВВП страны в 2021 году должен превысить 6%, говорится в докладе Госкомитета КНР по развитию и реформам, распространенном перед открытием в пятницу сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

"ВВП Китая вырастет более чем на 6%", - говорится в документе.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, выступая на сессии с докладом о работе правительства, отметил сложные условия, с которым страна столкнулась в прошлом году в связи с пандемией коронавируса, падением мировой экономики, и сказал: "В качестве общей цели темпы роста Китая были установлены на уровне более 6% в этом году. При постановке этой цели мы учитывали восстановление экономической активности."

В прошлом году ВВП Китая вырос на 2,3%.

В проекте плане социально-экономического развития Китая на 2021 год, представленном на форуме, говорится, что инфляция в 2021 году запланирована на уроне 3%, безработица - 5,5%.

Премьер сообщил, что в нынешнем году планируется создать 11 млн новых рабочих мест в городах.

Проектом государственного бюджета дефицит на 2021 год запланирован на уровне 3,2%.

Теги: #премьер #китай #год #экономика
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:28 04.03.2021
Нетаньяху: Израиль стал первой страной в мире по преодолению пандемии коронавируса

Нетаньяху: Израиль стал первой страной в мире по преодолению пандемии коронавируса

16:31 04.03.2021
Суд во Франции оправдал бывшего премьера Балладюра 25 лет спустя после выдвинутых обвинений

Суд во Франции оправдал бывшего премьера Балладюра 25 лет спустя после выдвинутых обвинений

14:47 04.03.2021
Словацкий премьер извинился перед Украиной за неуместные высказывания по поводу Закарпатья

Словацкий премьер извинился перед Украиной за неуместные высказывания по поводу Закарпатья

12:58 03.03.2021
Microsoft обвинила китайских хакеров в кибератаках на США, группа не связана со взломом SolarWinds

Microsoft обвинила китайских хакеров в кибератаках на США, группа не связана со взломом SolarWinds

07:44 03.03.2021
Хакеры из Китая использовали уязвимости в Exchange Server для получения данных американских компаний и ведомств

Хакеры из Китая использовали уязвимости в Exchange Server для получения данных американских компаний и ведомств

05:30 02.03.2021
Снижение рождаемости угрожает экономическому росту в Китае

Снижение рождаемости угрожает экономическому росту в Китае

20:21 01.03.2021
Аваков о премьерских амбициях: я нахожу мотивацию работать главой МВД, для меня это ок

Аваков о премьерских амбициях: я нахожу мотивацию работать главой МВД, для меня это ок

20:16 01.03.2021
Премьер Словакии сообщил о приобретении 2 млн доз российской вакцины "Спутник V"

Премьер Словакии сообщил о приобретении 2 млн доз российской вакцины "Спутник V"

19:22 01.03.2021
Китай намерен к июню привить от коронавируса 40% населения

Китай намерен к июню привить от коронавируса 40% населения

14:48 01.03.2021
Минздрав ожидает поставок вакцины Coronavac из Китая - Степанов

Минздрав ожидает поставок вакцины Coronavac из Китая - Степанов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский утвердил положение о Конгрессе местных и региональных властей

Суд возбудил дело о банкротстве "Обозревателя" за невыплату 300 тыс. грн компенсации бизнесмену Фуксу

Зеленский подписал закон о введении электронных трудовых книжек

В Киевской области начал действовать "оранжевый" уровень эпидемиологической опасности

Совет ЕС продлил еще на год санкции для Януковича и его соратников

ПОСЛЕДНЕЕ

В Офисе генпрокурора инициируют создание в соцсетях online-каналов доверия для несовершеннолетних жертв и свидетелей преступлений

Прокуратура сообщила о подозрение гражданину Украины за участие в НВФ "Самооборона Крыма"

США и Великобритания рассматривают дополнительные санкции против России

В Харькове презентовали проект музей на базе городских подземелий

Глава YouTube обещает вернуть Трампу его канал, но не сейчас

Степанов обещает добиться повышения минимальной зарплаты медицинским работникам до уровня не менее 23 тыс. грн

ЕС ставит цель укрепить свое социальное измерение к 2030 году

МВФ может возобновить работу в Украине в апреле, считает Корниенко

Минздрав намерен упрощать доступ к вакцинации не только от COVID-19

СММ ОБСЕ вновь зафиксировала более 100 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА