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05:36 05.03.2021

В Офисе генпрокурора инициируют создание в соцсетях online-каналов доверия для несовершеннолетних жертв и свидетелей преступлений

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В Офисе генпрокурора инициируют создание в соцсетях online-каналов доверия для несовершеннолетних жертв и свидетелей преступлений

Офис Генерального прокурора инициировать создание online-каналов доверия в соцсетях для несовершеннолетних жертв и свидетелей преступлений, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Департамент защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса Генерального прокурора с целью диджитализации процесса общения с детьми, которые стали жертвами преступлений или свидетелями преступлений, инициировать создание для них online-каналов доверия в социальных сетях и мессенджерах, в частности в Instagram, Snapchat или Telegram", - говорится в сообщении.

Как отмечается, благодаря такой инициативе несовершеннолетние смогут написать о совершении против них преступления с возможностью предоставления аудио- и фотофайлов, а также получить первичную правовую, психологическую и медицинскую помощь, в случае нанесения им телесных повреждений.

"Такая модель эффективной помощи пострадавшим действует, в частности, в Эстонии, и у таких web-правоохранителей есть доверие. Мы тоже хотим максимально осовременить процессы. Дети много времени проводят онлайн, и более прогрессивнее взрослых, поэтому мы хотим предоставить им возможность говорить с нами в удобном для них формате. Кроме того, несовершеннолетней жертве или свидетелю на начальном этапе проще написать или направить голосовое сообщение о событии, чем рассказать вживую, а часто - еще и безопаснее, если обидчик ребенка находится рядом", - отметил заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

В ОГПУ считают, что реальная помощь, которая начинается с общения в сети, позволит вернуть доверие к национальной системе правосудия, оперативному реагированию на преступления против детей, чем повысит их раскрытие.

"Стоит отметить, что количество правонарушений против детей возросло почти 20% в 2020 году по сравнению с 2019г. Более 5,2 тыс. детей пострадали от преступлений. На 37% выросло количество детей, пострадавших от насильственных действий сексуального характера, в частности изнасилования", - добавили в Офисе генпрокурора.

Теги: #соцсети #каналы #огпу #украина #доверия
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