Прокуратура сообщила о подозрение гражданину Украины за участие в НВФ "Самооборона Крыма"

Прокуратура Автономной Республики Крым сообщила о подозрении гражданину Украины за участие в незаконном вооруженном формировании (НВФ) "Самооборона Крыма" по ч. 2 ст. 260 УК Украины, сообщила пресс-служба прокуратуры.

"Граждане Украины, будучи участниками вооруженного формирования "Самооборона Крыма", в течение февраля-марта 2014 года, вооруженные проходили "службу" на незаконно созданном блокпосту при въезде в Армянск АР Крым, в ЗАО "Крымский Титан", - сказано в сообщении.

Отмечается, что при этом подозреваемый осуществлял незаконную проверку документов граждан, обыск их транспортных средств, а также участвовал в задержании проукраински настроенного населения полуострова.

В настоящее время, правоохранители объявили в розыск подозреваемого.