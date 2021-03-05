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04:17 05.03.2021

Прокуратура сообщила о подозрение гражданину Украины за участие в НВФ "Самооборона Крыма"

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Прокуратура Автономной Республики Крым сообщила о подозрении гражданину Украины за участие в незаконном вооруженном формировании (НВФ) "Самооборона Крыма" по ч. 2 ст. 260 УК Украины, сообщила пресс-служба прокуратуры.

"Граждане Украины, будучи участниками вооруженного формирования "Самооборона Крыма", в течение февраля-марта 2014 года, вооруженные проходили "службу" на незаконно созданном блокпосту при въезде в Армянск АР Крым, в ЗАО "Крымский Титан", - сказано в сообщении.

Отмечается, что при этом подозреваемый осуществлял незаконную проверку документов граждан, обыск их транспортных средств, а также участвовал в задержании проукраински настроенного населения полуострова.

В настоящее время, правоохранители объявили в розыск подозреваемого.

Теги: #крым #украина #подозрение #нвф
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