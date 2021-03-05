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04:16 05.03.2021

США и Великобритания рассматривают дополнительные санкции против России

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США и Великобритания рассматривают перспективу введения дополнительных санкций в отношении России, возможно, направленных на суверенный долг, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

США и Великобритания взвешивают возможность введения дополнительных санкций против России за применение химического оружия, причем варианты варьируются от санкций против бизнесменов до крайнего шага - нацеливания на государственный долг страны, рассказали собеседники агентства.

По их словам, британские официальные лица планируют настаивать на том, чтобы Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) "продолжала оказывать давление на Россию", чтобы она дала ответы по поводу использования ею запрещенных веществ.

В ближайшие недели Лондон обсудит потенциальные меры с ключевыми европейскими союзниками, включая Францию и Германию, сообщил один из собеседников.

По информации осведомленных источников агентства, также ожидается, что США будут строго придерживаться закона о химическом оружии 1991 года и могут объявить о дополнительных более масштабных санкциях, если Россия не выполнит определенные условия.

"К ним относятся заверения в том, что она воздержится от применения такого оружия и разрешит инспектировать предполагаемые объекты химического оружия", - передает агентство информацию собеседников.

Отмечается, США могут усилить давление на Россию санкциями в отношении бизнесменов.

Кроме того, если Россия будет признана виновной в серьезном нарушении международного запрета на химическое оружие, президент США Джо Байден рассмотрит вопрос о введении санкций в отношении суверенного долга страны, если это будет сделано в сотрудничестве с Европой, заявили источники агентства.

Теги: #великобритания #сша #россия #санкции
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