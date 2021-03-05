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01:44 05.03.2021

Глава YouTube обещает вернуть Трампу его канал, но не сейчас

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Глава YouTube обещает вернуть Трампу его канал, но не сейчас

Гендиректор YouTube Сьюзан Войчицки заявила, что вернёт бывшему президенту США Дональду Трампу его канал, когда сочтёт, что риск беспорядков в стране снизился.

"Мы отменим решение о приостановке работы канала Дональда Трампа, когда определим, что риск насилия снизился", - приводит ее слова издание Politico.

YouTube, равно как Twitter и другие подобные американские интернет-платформы заблокировали аккаунты Трампа после беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года. Решение было обосновано тем, что Трамп, по мнению руководителей соцсетей, косвенно призывал сторонников к актам насилия.

Это решение вызвало споры в обществе, СМИ и мире политики, причём - не только в США. Даже некоторые критики Трампа признавали, что ситуация, когда частная компания, по сути, сама решает, кому предоставлять слово, а кого - лишает возможности выражать мнение, - не совсем здоровая. Сам Трамп ещё до серии блокировок в соцсетях неоднократно указывал на то, что их деятельность в США никем и ничем практически не регулируется.

Теги: #сша #трамп #youtube
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