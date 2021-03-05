МВФ может возобновить работу в Украине в апреле, считает Корниенко

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) может возобновить работу в Украине в апреле сразу после потери силы установленной правительством предельной цены на газ для населения, сообщил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Миссия МВФ завершила свою промежуточную работу, и они указали на нюансы в нашей совместной работе, которые их волнуют по выполнению договоренностей. Сказали, что скоро вернутся, в частности, после того, как закончится наша история с газом. Она продолжается до первого апреля", - рассказал Корниенко изданию "Суспільне" в четверг.

Корниенко отметил, что ручное регулирование цен на газ не является единственным замечанием МВФ. По его словам, "также их волнует судебная реформа и антикоррупционное законодательство".

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял о пяти ключевых вопросах в переговорах с Международным валютным фондом (МВФ) и рассчитывает на staff level agreement для второго транша до июня.