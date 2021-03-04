Минздрав намерен упрощать доступ к вакцинации не только от COVID-19

Министерство здравоохранения намерено упрощать доступ украинцев к вакцинации не только от COVID-19, открывать возможность вакцинации в аптеках, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы введем такую обязательную опцию, чтобы вакцинация была в аптеках. Начнем с гриппа, условно говоря, чтобы был максимально легкий доступ до вакцинации", - сказал в эфире программы "Право на власть" на канале 1+1 в четверг.

Как сообщалось, в четверг вечером в прямом эфире 1+1 от COVID-19 вакцинировались ряд публичных деятелей, в том числе певица Руслана, шомен Александр Педан, телеведущая Наталья Мосечук, а также ряд известных медиков, в том числе анестезиолог Дубров, медицинский эксперт Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Екатерина Булавинова, торакальный хирург Виталий Соколов.

Публичные персоны вакцинировались вакциной Oxford/AstraZeneca, которая производится на мощностях Serum Institute (Индия) и имеет локальное (торговое) название Covishield. Ранее этой вакциной вакцинировался президент Украины Владимир Зеленский, министр Степанов, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.