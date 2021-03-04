На коммерческом рынке вакцина от COVID-19 появится не ранее лета-осени

На коммерческом рынке вакцина от COVID-19 может появиться не ранее лета-осени, считает министр здравоохранения Максим Степанов.

"Я уверен, что на коммерческом рынке вакцина, исходя из наших переговоров с производителями, раньше лета-осени вакцины просто не появятся. Все производители законтрактованы до конца года только с правительствами, у них не хватает мощностей катастрофически, везде срываются поставки", - сказал он в эфире программы "Право на власть" на канале 1+1 в четверг.

В свою очередь, глава Ассоциации анестезиологов Украины профессор Сергей Дубров отметил, что в настоящее время "в частных клиниках вакцин нет".

"Сейчас ни в одном частном медучреждения нет и не может быть вакцины от COVID-19. Вакцинироваться в частных клиниках или из-подполы "пфрайзером" нереально, потому, что ни одна частная компания не может купить вакцину ни у одного производителя", - сказал он.

В четверг вечером в прямом эфире 1+1 от COVID-19 вакцинировались ряд публичных деятелей, в том числе певица Руслана, шоумен Александр Педан, телеведущая Наталья Мосейчук, а также . ряд известных медиков, в том числе анестезиолог Дубров, медицинский эксперт Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Екатерина Булавинова, торакальный хирург Виталий Соколов.

Публичные персоны вакцинировались вакциной Oxford/AstraZeneca, которая производится на мощностях Serum Institute (Индия) и имеет локальное (торговое) название Covishield. Ранее этой вакциной вакцинировался президент Украины Владимир Зеленский, министр Степанов, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.