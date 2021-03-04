Нетаньяху: Израиль стал первой страной в мире по преодолению пандемии коронавируса

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль фактически стал первой страной в мире по преодолению пандемии коронавируса благодаря быстрой и эффективной кампании вакцинации, передает издание The Times Of Israel.

"Израиль - первая страна в мире, вышедшая из короны. С этим зеленым паспортом вы можете ходить в рестораны, в театры, на спортивные мероприятия. Это оно. Мы выходим", - сказал Нетаньяху в интервью американской сети Fox News, описывая систему "Green Pass", позволяющей полностью вакцинированным или выздоровевшим лицам посещать различные общественные места и мероприятия.

Нетаньяху отметил, что он надеется вакцинировать все взрослое население Израиля к концу марта и полностью открыть страну к апрелю.

"Раньше Израиль был известен как страна стартапов. С сегодняшнего дня она будет называться также нацией вакцинации. Мы устанавливаем модель для мира, мы очень ею гордимся", - сказал израильский премьер.