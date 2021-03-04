События

19:06 04.03.2021

Экс-глава правления банка "Кредит-Днепр" Малинская будет отвечать за управление изменениями Ощадбанка

1 мин читать
Экс-глава правления банка "Кредит-Днепр" Малинская будет отвечать за управление изменениями Ощадбанка

Членом правления Ощадбанка, ответственным за управление изменениями, назначена Елена Малинская, которая с февраля 2014-го по август 2020 года была главой правления банка "Кредит Днепр".

Как говорится в сообщении Ощадбанка в четверг, такое решение по итогам конкурса наблюдательный совет банка принял 3 марта.

"Главной целью новоизбранного члена правления станет координация выполнения программы трансформации Ощадбанка, имеющей целью повышение эффективности и коммерциализацию банка. Конечной целью внедрения изменений является мажоритарная или полная приватизация Ощадбанка до конца 2025 года", – отмечается в пресс-релизе.

Новая член правления приступит к работе 5 апреля 2021 года, контракт с ней рассчитан на пять лет.

Малинская начала свою карьеру в аудиторской компании "Артур Андерсен", а последние более 20 лет работает в финансовом секторе. До руководства банком "Кредит-Днепр" она была заместителем главой правления Энепргобанка, главы правления – финансовым директором "Альфа-Банка, заместителем главы правления – финансовым директором ПроКредит Банка.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2021 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал второе место (268,753 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.

Теги: #назначение #ощадбанк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:02 01.03.2021
Козырь назначен главой Херсонской ОГА - указ

Козырь назначен главой Херсонской ОГА - указ

18:12 25.02.2021
Ощадбанк уволил Тютюна с поста замглавы правления и назначил членом правления, ответственным за розничный бизнес

Ощадбанк уволил Тютюна с поста замглавы правления и назначил членом правления, ответственным за розничный бизнес

15:39 25.02.2021
Ощадбанк открыл 12 ипотечных центров в 10 областях Украины

Ощадбанк открыл 12 ипотечных центров в 10 областях Украины

18:10 18.02.2021
Ощадбанк и "Сингента" заключили партнерскую программу для кредитования агропроизводителей

Ощадбанк и "Сингента" заключили партнерскую программу для кредитования агропроизводителей

13:48 18.02.2021
Рада назначила доцента юракадемии Кичуна судьей КС

Рада назначила доцента юракадемии Кичуна судьей КС

10:55 18.02.2021
Генпрокурор: дело по заявлениям о нарушениях при голосовании за назначение Шкарлета министром расследуется

Генпрокурор: дело по заявлениям о нарушениях при голосовании за назначение Шкарлета министром расследуется

12:48 17.02.2021
Ощадбанк выставил на продажу два земельных участка в Обуховском районе

Ощадбанк выставил на продажу два земельных участка в Обуховском районе

19:57 15.02.2021
Вопрос о назначении Витренко первым вице-премьером - министром энергетики на заседании фракции "Слуга народа" не рассматривался

Вопрос о назначении Витренко первым вице-премьером - министром энергетики на заседании фракции "Слуга народа" не рассматривался

01:18 13.02.2021
Руководитель ОП: считаем Витренко лучшим кандидатом на пост министра енергетики

Руководитель ОП: считаем Витренко лучшим кандидатом на пост министра енергетики

14:23 12.02.2021
Ощадбанк имеет лучший платежный офлайн-сервис для бизнеса - PaySpace Magazine Awards 2020

Ощадбанк имеет лучший платежный офлайн-сервис для бизнеса - PaySpace Magazine Awards 2020

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский утвердил положение о Конгрессе местных и региональных властей

Суд возбудил дело о банкротстве "Обозревателя" за невыплату 300 тыс. грн компенсации бизнесмену Фуксу

Зеленский подписал закон о введении электронных трудовых книжек

В Киевской области начал действовать "оранжевый" уровень эпидемиологической опасности

Совет ЕС продлил еще на год санкции для Януковича и его соратников

ПОСЛЕДНЕЕ

Совет судей Украины решил перенести место проведения съезда судей

Франция рассчитывает вакцинировать к середине апреля 10 млн человек

Зеленский утвердил положение о Конгрессе местных и региональных властей

Суд возбудил дело о банкротстве "Обозревателя" за невыплату 300 тыс. грн компенсации бизнесмену Фуксу

Посол Корнийчук привлёк ГК «АШРА» к подбору израильских компаний для реализации разных проектов в Украине - Посольство

Бойцов Нацгвардии в США попросили еще два месяца охранять Капитолий

Square купит мажоритарный пакет акций сервиса Tidal у рэпера Jay-Z

Израильские медики готовы сотрудничать с Украиной в вопросе лечения детей – Посольство

Зеленский утвердил порядок принесения присяги судьями

Зеленский подписал закон о введении электронных трудовых книжек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА