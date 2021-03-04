Экс-глава правления банка "Кредит-Днепр" Малинская будет отвечать за управление изменениями Ощадбанка

Членом правления Ощадбанка, ответственным за управление изменениями, назначена Елена Малинская, которая с февраля 2014-го по август 2020 года была главой правления банка "Кредит Днепр".

Как говорится в сообщении Ощадбанка в четверг, такое решение по итогам конкурса наблюдательный совет банка принял 3 марта.

"Главной целью новоизбранного члена правления станет координация выполнения программы трансформации Ощадбанка, имеющей целью повышение эффективности и коммерциализацию банка. Конечной целью внедрения изменений является мажоритарная или полная приватизация Ощадбанка до конца 2025 года", – отмечается в пресс-релизе.

Новая член правления приступит к работе 5 апреля 2021 года, контракт с ней рассчитан на пять лет.

Малинская начала свою карьеру в аудиторской компании "Артур Андерсен", а последние более 20 лет работает в финансовом секторе. До руководства банком "Кредит-Днепр" она была заместителем главой правления Энепргобанка, главы правления – финансовым директором "Альфа-Банка, заместителем главы правления – финансовым директором ПроКредит Банка.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2021 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал второе место (268,753 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.