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20:03 04.03.2021

Зеленский утвердил положение о Конгрессе местных и региональных властей

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Зеленский утвердил положение о Конгрессе местных и региональных властей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №89/2021 "Об утверждении Положения о Конгрессе местных и региональных властей при президенте Украины", сообщается на сайте главы государства в четверг.

Согласно положению, Конгресс состоит из главы, президиума, и двух палат: Палаты местных властей и Палаты регионов. В Палату местных властей входят председатели районных советов, городские, поселковые, сельские головы, председатели районных госадминистраций, члены делегации Украины в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы, входящих в состав Палаты местных властей названного Конгресса. В Палату регионов входят председатели областных советов и главы областных госадминистраций, члены делегации Украины в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы, входящих в состав Палаты регионов названного Конгресса. Заседания палат проводятся не реже раза в квартал.

Главой Конгресса является президент Украины, осуществляющий общее руководство его деятельностью, определяющий порядок работы и председательствующий на заседаниях Конгресса. Также в состав Конгресса входят руководители Верховной Рады и Кабинета министров, руководство Офиса президента, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, министры, представители областных и районных государственных администраций и органов местного самоуправления, члены делегации Украины в Конгрессе местных и региональных властей совета Европы.

Конгресс собирается на заседания в случае необходимости, но не реже одного раза в год. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Конгресса.

Согласно документу, Конгресс является консультативно-совещательным органом, среди основных задач которого, в частности, содействие эффективному завершению реформы местного самоуправления и налаживанию эффективного взаимодействия государственных органов. Конгресс будет участвовать в выработке государственной региональной политики.

Задачами Конгресса также является изучение реализации на местном и региональном уровнях Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, подготовка предложений по повышению эффективности выполнения настоящего Соглашения и внедрения европейских стандартов в сфере местного самоуправления.

Как сообщалось, Зеленский заявил о создании Конгресса местных и региональных властей при президенте, который позволит улучшить отношения между местными властями и официальным Киевом, 25 февраля. По его словам, Конгресс должен стать площадкой для диалога и поиска важных государственных решений

Теги: #президент #конгресс #местная_власть
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