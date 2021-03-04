Посол Корнийчук привлёк ГК «АШРА» к подбору израильских компаний для реализации разных проектов в Украине - Посольство

Израильская государственная компания «АШРА», занимающаяся страхованием экспортных операций, готова содействовать в поиске и подборе израильских компаний для участия в реализации в Украине двусторонних проектов в разных сферах. Об этом было заявлено в ход встречи посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука с руководством ГК «АШРА», сообщает Посольство на своей странице в соцсети Facebook.

«В ходе встречи были обсуждены состояние и перспективы сотрудничества «АШРА» с Украиной. Со стороны компании была выражена готовность содействовать в поиске и подборе израильских компаний для участия в реализации в Украине двусторонних проектов в различных сферах - медицине, сельском хозяйстве, перерабатывающей индустрии и др.», - говорится в сообщении.

Стороны также договорились проработать вопрос о подписании меморандума о двустороннем сотрудничестве.