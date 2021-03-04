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19:23 04.03.2021

Square купит мажоритарный пакет акций сервиса Tidal у рэпера Jay-Z

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Платежная компания Square Inc. сообщила, что договорилась о покупке мажоритарного пакета акций музыкального сервиса Tidal, владельцем которого является известный американский рэпер Jay-Z, за $297 млн.

Square сообщила, что в рамках соглашения Jay-Z войдет в состав директоров компании, а текущие держатели акций Tidal останутся совладельцами.

В сообщении Square говорится, что сделка позволит музыкантам найти новые способы поддержки их творчества. Компания сообщила, что Tidal будет функционировать на независимой основе.

Стороны ожидают закрытия сделки во втором квартале текущего года, Square не ожидает, что покупка существенно повлияет на динамику выручки или валовой прибыли в 2021 году.

Jay-Z приобрел Tidal в марте 2015 года у шведской компании Aspiro за $56 млн. По данным компании, долями в Tidal в настоящее время владеют почти два десятка известных музыкантов, включая Бейонсе, являющуюся женой Jay-Z, Алишу Киз, Coldplay, Мадонну, Рианну и других звезд.

Музыкальный сервис доступен в 53 странах. За $20 в месяц клиенты сервиса получают доступ к каталогу, включающему более 60 млн треков и 250 тыс. клипов, в высоком качестве, за $10 в месяц - в стандартном качестве.

В марте 2016 года число платных подписчиков Tidal достигло 3 млн. Для сравнения: наиболее популярные сервисы потокового воспроизведения музыки - Spotify и Apple Music - на конец 2019 года имели почти 30 млн клиентов в Штатах, по данным СМИ.

Акции Square дешевеют на 6,8% в ходе торгов в четверг.

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Интерфакс-Украина
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