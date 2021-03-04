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19:05 04.03.2021

Израильские медики готовы сотрудничать с Украиной в вопросе лечения детей – Посольство

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Израильские врачи готовы к налаживанию контакта и сотрудничества с украинскими специализированными учреждениями по лечению детей. Об этом было заявлено в ходе встречи посла Украины в Израиле Евгений Корнийчука с директором Детского медицинского центра «Шнайдер» Евфратом Брон Харлевом, сообщает Посольство на своей странице в соцсети Facebook.

«Посол Украины ознакомился с самыми современными технологиями, используемыми для лечения широкого спектра болезней и патологий, которые могут поразить ребёнка от рождения и до совершеннолетия. Израильская сторона выразила заинтересованность в налаживании контактов и развитии сотрудничества со специализированными учреждениями в Украине», - говорится в сообщении.

Во ходе встречи также обсуждались перспективы организации краткосрочных и долгосрочных стажировок для украинских врачей в режиме онлайн / оффлайн.

Встреча состоялась по инициативе и при участии израильского дипломата, посла Михаила Бродского.

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Интерфакс-Украина
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