Зеленский утвердил порядок принесения присяги судьями

С целью реализации требований закона "О судоустройстве и статусе судей" президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, утверждающий порядок принесения присяги судьи лицом, назначенным на должность судьи, сообщает пресс-служба президента.

В соответствии с указом, лицо, назначенное на должность судьи, приносит присягу судьи в присутствии президента Украины во время торжественной церемонии, проводимой в помещении, где установлен государственный герб и государственный флаг Украины.

На торжественную церемонию принятия присяги судьи лицом, назначенным на должность судьи, приглашаются председатель верховного суда, председатель совета судей Украины, председатель высшего совета правосудия и председатель высшей квалификационной комиссии судей.

Торжественная церемония принесения присяги судьи начинается исполнением государственного гимна.

Присягу судьи, текст которой определен законом Украины "О судоустройстве и статусе судей", зачитывает лицо, назначенное на должность судьи. В случае принесения присяги судьи несколькими лицами, назначенными на должность судьи, присягу произносит старшее по возрасту лицо.

Текст присяги подписывает судья с указанием даты ее составления. После принесения присяги судьи президент Украины или по его поручению другое лицо вручает судье удостоверение.

Указ №88/2021 "О Порядке принятия присяги судьи лицом, назначенным на должность судьи" вступает в силу со дня его опубликования.

Признаются утратившими силу указ президента Украины от 6 апреля 2011 года № 380 "О Порядке принятия присяги судьи лицом, впервые назначенным на должность профессионального судьи" и указ президента Украины от 2 августа 2013 № 417 "О внесении изменения в пункт 2 Порядка принесения присяги судьи лицом, впервые назначенным на должность профессионального судьи".

Утративший силу порядок принесения присяги судьи лицом, назначенным на должность судьи, утвержденный в 2013 году, предусматривал присутствие на церемонии принесения присяги также главы Конституционного суда Украины, главы Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел (ликвидирован в 2017 году), главы Высшего административного суда Украины (прекратил процессуальную деятельность в 2017 году), глава Высшего хозяйственного суда Украины (ликвидирован в 2017 году), глава Высшего совета юстиции (реорганизован и переименован в Высший совет правосудия), министра юстиции Украины, главы комитета Верховной Рады по вопросам верховенства права и правосудия, а также главы Государственной судебной администрации Украины.