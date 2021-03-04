Пограничники пресекли контрабанду навигационного корабельного оборудования в оккупированный Крым

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины не разрешили незаконный вывоз спрятанного корабельного оборудования на территорию оккупированного полуострова Крым, сообщает пресс-служба ведомства в четверг.

"Граждане Украины ехали в микроавтобусе через КПВВ "Каланчак" на территорию временно оккупированного Крыма. Во время прохождения погранично-таможенного контроля пограничники совместно с представителями СБУ в транспортном средстве обнаружили скрытые предметы двойного назначения, которые используются для систем связи и навигации. Находка была хорошо замаскирована внутри акустической системы", - говорится в сообщении.

При этом в ходе дальнейших обысков по месту жительства участников противоправной деятельности в Николаевской и Херсонской областях были обнаружены корабельные агрегаты различного назначения. Они изъяты и направлены на экспертизу. Проверяется информация о возможном хищении обнаруженного оборудования с объектов судостроительной отрасли Николаевской области.