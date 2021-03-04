Зленко заложил основы дипломатической армии Украины - Зеленский на церемонии прощания
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в прощании с украинским дипломатом, первым министром иностранных дел независимой Украины Анатолием Зленко.
Как сообщает пресс-служба президента, глава государства выразил соболезнования и слова поддержки родным и близким дипломата, которые присутствовали на церемонии.
Зеленский отметил выдающуюся роль Зленко в украинской дипломатии: "Он был тем, кто заложил основы дипломатической армии молодого государства и формировал имидж Украины в начале независимости".
Церемония прощания проходила в здании Дипломатической академии в Киеве.
Зленко был первым министром иностранных дел независимой Украины и возглавлял МИД в 1990-1994 годах и с 2000 по 2003 год. Также в разные годы он был представителем Украины при ООН и ЮНЕСКО. Дипломат скончался на 83-м году жизни.