Зленко заложил основы дипломатической армии Украины - Зеленский на церемонии прощания

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в прощании с украинским дипломатом, первым министром иностранных дел независимой Украины Анатолием Зленко.

Как сообщает пресс-служба президента, глава государства выразил соболезнования и слова поддержки родным и близким дипломата, которые присутствовали на церемонии.

Зеленский отметил выдающуюся роль Зленко в украинской дипломатии: "Он был тем, кто заложил основы дипломатической армии молодого государства и формировал имидж Украины в начале независимости".

Церемония прощания проходила в здании Дипломатической академии в Киеве.

Зленко был первым министром иностранных дел независимой Украины и возглавлял МИД в 1990-1994 годах и с 2000 по 2003 год. Также в разные годы он был представителем Украины при ООН и ЮНЕСКО. Дипломат скончался на 83-м году жизни.