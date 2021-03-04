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16:31 04.03.2021

Суд во Франции оправдал бывшего премьера Балладюра 25 лет спустя после выдвинутых обвинений

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Суд во Франции оправдал бывшего премьера Балладюра 25 лет спустя после выдвинутых обвинений

Суд оправдал бывшего премьер-министра Франции Эдуара Балладюра, обвинявшегося в коррупции, сообщили в четверг французские СМИ.

"Двадцать пять лет спустя (...) с Эдуара Балладюра, наконец, сняты обвинения", - приводит парижская газета "Фигаро" слова одного из адвокатов бывшего экс-премьера Феликса де Беллуа, который после завершения процесса приветствовал "чрезвычайно обоснованное решение".

Суд вынес вердикт спустя 25 лет после рассматривавшихся фактов в отношении бывшего премьер-министра (март 1993 - май 1995 года).

Вместе с Балладюром судили бывшего министра обороны из его правительства Франсуа Леотара в связи с подозрениями относительно сомнительных источников финансирования неудачной избирательной президентской кампании экс-премьера в 1995 году.

Леотар, в отличие от Балладюра, был приговорен к двум годам тюрьмы условно и штрафу в 100 тыс. евро за "соучастие в злоупотреблении" общественными средствами.

Оба подсудимых отсутствовали во время объявления решения в Палате правосудия республики, особом суде, который единственный может рассматривать правонарушения бывших членов правительства, совершенные в период исполнения их мандатов.

Балладюра и Леотара обвиняли в создании системы так называемых ретрокомиссионных ("откатов с откатов") при поставках вооружений Саудовской Аравии и Пакистану, ставшей основанием для нашумевшего "дела Карачи". Предполагалось, что эти средства отчасти использовались для избирательной кампании Балладюра, который в 1995 году выдвинул кандидатуру на президентских выборах против своего политического союзника Жака Ширака, но не прошел во второй тур.

Палата правосудия Республики пришла к выводу, что нет доказательств соответствующих инструкций, выданных Балладюром для получения таких ретрокомиссионных средств.

Обвинение требовало года тюрьмы условно и штрафа в 50 тыс. евро для 91-летнего бывшего премьера.

"Фигаро" процитировала заявление Балладюра, в котором тот выразил удовлетворение тем, что правосудие "наконец, признало его невиновность" после "четверти века клеветы".

Во Франции руководители страны не освобождаются от уголовной ответственности после завершения мандата на избранных должностях. Так 1 марта суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и злоупотреблении влиянием и приговорил его к трем годам заключения, два из которых - условно.

До Саркози во Франции в 2011 году судили еще одного бывшего президента - Ширака за фиктивные должности в парижской мэрии в его бытность мэром французской столицы.

Теги: #франция #суд #премьер
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