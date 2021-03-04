События

15:39 04.03.2021

Правоохранители разоблачили схему незаконного возмещения НДС на сумму почти 1 млрд грн

1 мин читать
Правоохранители разоблачили схему незаконного возмещения НДС на сумму почти 1 млрд грн

Сотрудники правоохранительных органов разоблачили схему незаконного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) почти на 1 млрд грн, в которой участвовал ряд фиктивных фирм, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины в четверг.

"В ходе проведения комплекса мероприятий, оперативники спецслужбы установили ряд фирм, финансово-хозяйственная деятельность которых заключалась в проведении фиктивных бестоварных операций, которые позволяли претендовать на безосновательное возмещение НДС из государственного бюджета", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что, по материалам СБУ, органами Государственной налоговой службы проведен ряд контрольно-проверочных мероприятий, в результате чего уменьшено задекларированные суммы бюджетного возмещения НДС на сумму 992,3 млн грн.

Как сообщалось, правоохранители разоблачили в Одесской области схему необоснованного возвращения 674 млн грн налога на добавленную стоимость компаниям, задействованным в коррупционной схеме по импорту и растаможиванию товаров в Украине.

Теги: #ндс #сбу #схемы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:25 04.03.2021
В Николаевской области СБУ блокировала незаконную переправку корабельного оборудования в РФ

В Николаевской области СБУ блокировала незаконную переправку корабельного оборудования в РФ

11:43 04.03.2021
СБУ провела обыски в Дунайском пароходстве в рамках дела относительно его венгерской "дочки"

СБУ провела обыски в Дунайском пароходстве в рамках дела относительно его венгерской "дочки"

05:01 04.03.2021
Правоохранителями разоблачена противоправная схема продажи контрафактных и похищенных из подвижного состава Укрзализныци запчастей - СБУ

Правоохранителями разоблачена противоправная схема продажи контрафактных и похищенных из подвижного состава Укрзализныци запчастей - СБУ

11:50 03.03.2021
Ректор Черноморского университета им.Петра Могилы наладил коррупционный механизм премирования своих родственников

Ректор Черноморского университета им.Петра Могилы наладил коррупционный механизм премирования своих родственников

10:19 02.03.2021
Правоохранители разоблачили канал контрабанды культурных ценностей в ЕС

Правоохранители разоблачили канал контрабанды культурных ценностей в ЕС

10:01 02.03.2021
ВАКС наложил арест на 674 млн грн незаконного возмещения НДС

ВАКС наложил арест на 674 млн грн незаконного возмещения НДС

15:15 01.03.2021
Выявлен факт внесения заведомо неправдивых данных во время перерегистрации "Партии Шария" - СБУ

Выявлен факт внесения заведомо неправдивых данных во время перерегистрации "Партии Шария" - СБУ

12:35 01.03.2021
СБУ заблокировала деятельность сети ботов мощностью более 18 тыс. аккаунтов

СБУ заблокировала деятельность сети ботов мощностью более 18 тыс. аккаунтов

00:46 26.02.2021
Глава СБУ: в ситуации вокруг приговора Стерненко лежит проблема судебной системы

Глава СБУ: в ситуации вокруг приговора Стерненко лежит проблема судебной системы

15:17 25.02.2021
Столтенберг в разговоре с Зеленским отметил, что законопроект о реформировании СБУ ускорит движение в НАТО

Столтенберг в разговоре с Зеленским отметил, что законопроект о реформировании СБУ ускорит движение в НАТО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Совет ЕС продлил еще на год санкции для Януковича и его соратников

В столице в течение последней недели растет число заболевших коронавирусом – Кличко

Разговоров об отставке нынешнего состава Кабмина со мной не проводили – премьер

В Киеве презентовали платформу "Освобождения заключенных"

После перехода всех областей в "красную" зону придется вводить локдаун – премьер

ПОСЛЕДНЕЕ

На совещании у Зеленского обсудили реализацию программы "Новое село"

Совет ЕС продлил еще на год санкции для Януковича и его соратников

Лондон вновь заявил об ответственности РФ за инцидент в Солсбери

Российская модель Елена Галицына получила запрет въезда в Украину на три года за незаконное посещение Крыма

В столице в течение последней недели растет число заболевших коронавирусом – Кличко

Санкции США нанесли Ирану ущерб в $200 млрд - Рухани

Станции метро Киева "Университет" и "Крещатик" открыты после проверки сообщения о минировании

В мае САП получит руководителя, заместителя и начальника отдела - глава конкурсной комиссии

Разговоров об отставке нынешнего состава Кабмина со мной не проводили – премьер

Станции столичного метро "Университет" и "Крещатик" закрыты из-за сообщения о минировании

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА