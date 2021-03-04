Правоохранители разоблачили схему незаконного возмещения НДС на сумму почти 1 млрд грн

Сотрудники правоохранительных органов разоблачили схему незаконного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) почти на 1 млрд грн, в которой участвовал ряд фиктивных фирм, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины в четверг.

"В ходе проведения комплекса мероприятий, оперативники спецслужбы установили ряд фирм, финансово-хозяйственная деятельность которых заключалась в проведении фиктивных бестоварных операций, которые позволяли претендовать на безосновательное возмещение НДС из государственного бюджета", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что, по материалам СБУ, органами Государственной налоговой службы проведен ряд контрольно-проверочных мероприятий, в результате чего уменьшено задекларированные суммы бюджетного возмещения НДС на сумму 992,3 млн грн.

Как сообщалось, правоохранители разоблачили в Одесской области схему необоснованного возвращения 674 млн грн налога на добавленную стоимость компаниям, задействованным в коррупционной схеме по импорту и растаможиванию товаров в Украине.