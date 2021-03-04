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15:25 04.03.2021

В Николаевской области СБУ блокировала незаконную переправку корабельного оборудования в РФ

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В Николаевской области СБУ блокировала незаконную переправку корабельного оборудования в РФ

В Николаевской области контрразведка Службы безопасности Украины пресекла попытку скрытого вывоза за границу товаров двойного назначения через временно оккупированную территорию АР Крым.

Как сообщает пресс-центр СБУ, сотрудники ведомства получили информацию о том, что двое жителей Николаева пытаются организовать канал незаконного перемещения корабельного технологического оборудования в РФ.

"К противоправной деятельности они привлекли нескольких сообщников как курьеров для нелегального перемещения продукции. При осмотре транспортного средства злоумышленников на контрольном пункте "Каланчак" правоохранители обнаружили товары двойного назначения, которые дельцы скрыли среди личных вещей", - сказано в сообщении.

В ходе обысков по месту жительства участников противоправной деятельности в Николаевской и Херсонской областях были обнаружены корабельные агрегаты различного назначения.

Изъятые предметы направлены на экспертизу. Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении.

В рамках уголовного производства по ст.333 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения.

"Проверяется информация относительно возможного похищения обнаруженного оборудования с объектов судостроительной отрасли Николаевской области", - добавили в СБУ.

 

Теги: #крым #сбу #николаевская_область #контрабанда
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