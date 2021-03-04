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15:22 04.03.2021

Лондон вновь заявил об ответственности РФ за инцидент в Солсбери

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Лондон вновь заявил об ответственности РФ за инцидент в Солсбери

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в третью годовщину инцидента в Солсбери вновь возложил ответственность за него на Россию.

"Наша оценка остаётся неизменной: правительство России несёт ответственность за эту атаку", - говорится в распространенном в четверг заявлении Рааба.

В нем утверждается, что "затем на территории РФ также с применением химического оружия было совершено покушение на Алексея Навального". "Эти атаки недопустимы. Мы призываем Россию провести расследование, исполнить свои обязательства, предписанные Конвенцией о запрещении химоружия, и уведомить Организацию по запрещению химоружия (ОЗХО) о своей программе "Новичок", - подчеркнул британский министр.

4 марта 2018 года в британском городе Солсбери были госпитализированы в критическом состоянии 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия Скрипаль. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом семейства "Новичок", которое якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла эти обвинения.

"Британские власти обвинили нас в применении химического оружия на их территории. Обвинение серьезное, но оно не подкреплено ни фактами, ни доказательствами, ни чем-либо иным. Оно абсолютно голословно, и поэтому мы этим обвинениям не верим", - заявило в четверг посольство РФ в Великобритании.

Дипмиссия отметила, что "британское правительство продолжает использовать этот инцидент исключительно в политических целях". "Абсолютно беспочвенные обвинения в адрес России стали в околовластных кругах чем-то обыденным и даже общепринятым. Речь идет о злонамеренной порче отношений с нашей страной", - подчеркивается в комментарии.

"Многочисленные слухи и домыслы, запущенные в информационное пространство под вывеской "инцидента в Солсбери", будто бы заменяют собой официальную позицию Лондона. А сегодня обкатанная логическая цепочка "новичок" - химоружие - санкции" точно так же и с теми же целями используется в контексте так называемого "дела А.Навального", - отмечает посольство.

Теги: #солсбери #великобритания #мид
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