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15:20 04.03.2021

Российская модель Елена Галицына получила запрет въезда в Украину на три года за незаконное посещение Крыма

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Российская модель Елена Галицына получила запрет въезда в Украину на три года за незаконное посещение Крыма

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины на 3 года запретили въезд в Украину гражданке Российской Федерации, которая незаконно посещала временно оккупированный Крым.

Как сообщает пресс-служба государственной пограничной службы Украины, россиянка 1971 года рождения прилетела в аэропорт "Борисполь" 3 марта вечером рейсом из Минска. По ее словам в Украине она ехала в личных целях.

При оформлении пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" выяснили, что женщина неоднократно нарушала украинское законодательство, не придерживалась порядка въезда-выезда в АР Крым.

"Несколько раз иностранка, которая является российской фотомоделью и актрисой, незаконно попадала на украинский полуостров, где находилась с целью отдыха. На временно оккупированную Россией территорию Украины она въезжала и автомобилем через Керченский мост и авиарейсом", - сказано в сообщении.

За нарушения законодательства гражданка Российской Федерации не смогла пересечь государственную границу Украины и получила от пограничников запрет въезда на 3 года.

Женщина возвращена обратным рейсом в Минск.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Госпогранслужбе Украины, речь идет о российской модели и актрисе Елене Галицыной.

Теги: #крым #госпогранслужба #запрет
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