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15:18 04.03.2021

В столице в течение последней недели растет число заболевших коронавирусом – Кличко

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В столице в течение последней недели растет число заболевших коронавирусом – Кличко

В течение последней недели в столице снова растет количество заболевших коронавирусом, заявил во время заседания Киевсовета столичный мэр Виталий Кличко

"Важной остается борьба с пандемией. Ибо, как видим, в течение последней недели в столице снова растет количество заболевших коронавирус. Увеличилось и число госпитализированных пациентов. В частности тех, кто находится в тяжелом состоянии. Мест в больницах у нас пока хватает – так как город обустроил более 5 тысяч коек для лечения больных COVID-19. Более 80 процентов из них оборудованы подачей кислорода", - цитирует Кличко пресс-служба Киевской городской государственной администрации в четверг.

По словам столичного мэра, в Киеве также открыли 71 пункт тестирования в амбулаторных медучреждениях столицы, где горожане, по направлению врача, могут сдать тест бесплатно.

"Но нам нельзя расслабляться. Вирус коварен и мутирует. Поэтому защита здоровья и жизни киевлян является приоритетом для городской власти", - отметил Виталий Кличко.

Как сообщалось, в течение минувших суток в Украине обнаружили 10 057 случаев заражения коронавирусом.

Лидерами по количеству новых заболевших являются Киев (868 случаев инфицирования за сутки), Житомирская (888 случаев), Винницкая (827), Ивано-Франковская (776) и Закарпатская (679) области.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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