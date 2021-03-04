В мае САП получит руководителя, заместителя и начальника отдела - глава конкурсной комиссии

На должности руководителя Специализированной антикоррупционной (САП) прокуратуры и заместителя САП претендуют 111 человек, сам конкурс, как ожидается, завершится к маю 2021 года.

"На сегодняшний день у нас 128 допущенных кандидатов", - сказала в четверг на брифинге в Киеве глава комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП Екатерина Коваль.

Всего, по ее словам, было 169 кандидатов, основаниями для недопуска к участию в конкурсе были ограничения для назначения и непредоставление всех необходимых документов.

Коваль уточнила, что на должность руководителя САП и его заместителя претендентуют 111 человек, ещё 56 претендентов на должность руководителя отдела САП.

Что касается гендерного соотношения, то, по словам Коваль, среди соискателей административных должностей в САП 11 женщин и 117 мужчин.

Также глава комиссии рассказала, что первый этап конкурса - это тестирование на знание законодательства, второй этап - тестирование на общие способности, третий этап - полиграф. После прохождения трёх этапов с кандидатом будет проводиться собеседование на критерий добропорядочности. Также, как подчеркнула Коваль, предусмотрены практические задания в два этапа. Последний этап конкурса - это собеседование на соответствие критерию профессиональной компетентности.

"У нас есть 13 жалоб на недопущение к конкурсу. После рассмотрения жалоб комиссия обнародует окончательный список кандидатов, и будем иметь календарный план работы", - сказала глава комиссии.

Она подытожила: "По оптимистическому прогнозу в мае этого года начнут свою работу руководитель САП, его заместитель и руководитель отдела".

Как сообщалось, предыдущий руководитель САП Назар Холодницкий уволился с должности по собственному желанию в августе 2020 года. Соответствующий приказ подписала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

С тех пор исполняющим обязанности руководителя САП стал Грищук.