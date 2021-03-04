Станции столичного метро "Университет" и "Крещатик" закрыты из-за сообщения о минировании

В Киеве станции метро "Крещатик" и "Университет" закрыты на вход и выход из-за анонимного сообщения о минировании, сообщает КП "Киевский метрополитен".

"Внимание! Станции "Университет" и "Крещатик" + пересадочный узел на "Майдан независимости" закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании!", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Отмечается, что информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки.