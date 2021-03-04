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13:33 04.03.2021

Станции столичного метро "Университет" и "Крещатик" закрыты из-за сообщения о минировании

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Станции столичного метро "Университет" и "Крещатик" закрыты из-за сообщения о минировании

 В Киеве станции метро "Крещатик" и "Университет" закрыты на вход и выход из-за анонимного сообщения о минировании, сообщает КП "Киевский метрополитен".

"Внимание! Станции "Университет" и "Крещатик" + пересадочный узел на "Майдан независимости" закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании!", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Отмечается, что информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки.

 

Теги: #киев #метро #минирование
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