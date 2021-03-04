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13:27 04.03.2021

НАБУ и САП открыли материалы дела о получении взятки нардепом Юрченко

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НАБУ и САП открыли материалы дела о получении взятки нардепом Юрченко

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) при процессуальном руководстве прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили народному депутату и его посреднику об открытии для ознакомления материалов дела о получении неправомерной выгоды.

"По поручению прокуроров САП детективами НАБУ по делу о получении народным депутатом Украины - членом комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг через помощника неправомерной выгоды сообщено подозреваемым и их защитникам о том, что собранные в ходе досудебного расследования доказательства достаточны для составления обвинительного акта", - сообщает пресс-служба САП на странице в Facebook.

Как сообщалось, 10 сентября НАБУ сообщило о подозрении помощнику нардепа Александра Юрченко по ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 (пособничество, принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды) УК Украины. Также к генеральному прокурору был направлен проект подозрения относительно действий нардепа.

Так, в рамках досудебного расследования установлено, что народный депутат в завуалированной форме попросил предоставить ему через посредника - его помощника неправомерную выгоду в сумме $13 тыс. за внесение предложений r законопроекту и в дальнейшем $200 тыс. для подкупа народных депутатов-членов Комитета за голосование за представленные им предложения.

В середине августа 2020 года правоохранители зафиксировали факт передачи и получения народным депутатом через посредника первой части обусловленных средств.

15 сентября 2020 сообщено о подозрении помощнику народного депутата по ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины.

17 сентября по поручению генерального прокурора сообщено о подозрении нардепу Украины - члену комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Действия депутата квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 и ч.4 ст.27 ч.4 ст.369 УК Украины.

В Бюро сообщили, что в рамках расследования собраны доказательства для сообщения о подозрении нардепу в совершении преступлений, предусмотренных ст.368 УК и ч.4 ст.27, ч.4 ст.369 УК Украины.

21 сентября ВАКС избрал для Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн.

25 сентября за Юрченко внесли требуемую сумму, сообщили в Высшем антикоррупционном суде.

Теги: #набу #сап #юрченко
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