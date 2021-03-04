Украина готова присоединиться к дискуссии с европейскими партнерами о введении системы международных "паспортов вакцинации" - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что Украина готова присоединиться к дискуссии с европейскими партнерами о введении системы международных "паспортов вакцинации".

"По моему мнению, лучший вариант и наиболее надежный - это электронная верификация вакцинированного лица. Можно называть его "паспорт вакцинации", идут дискуссии», - сказал Шмыгаль на пресс-конференции по результатам первого года работы правительства.

Премьер отметил, что Украина будет двигаться по пути электронной верификации и QR-кодов, которые будут привязаны к реестру вакцинированных.

В то же время, Шмыгаль отметил, что данная дискуссия ведется и в Европе, но окончательного решения, каким должен быть международный "паспорт вакцинации" пока нет, и Украина будет присоединяться к таким дискуссиям и предлагать свой опыт.