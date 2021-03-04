После перехода всех областей в "красную" зону придется вводить локдаун – премьер

В Украине началась третья волна пандемии COVID-19, констатировал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Нужно понимать: началась третья волна пандемии коронавируса в Украине", - сказал он в ходе пресс-конференции в Киеве в четверг.

Шмыгаль подчеркнул, что процесс вакцинации в мире займет минимум два года, в течение которых будет сохраняться необходимость соблюдения масочного режима.

По словам премьера, как только большая часть областей Украины перейдет в "красную" зону эпидемиологической опасности, скорее всего, придется вновь возвращаться к введению локдауна, хотя очень бы не хотелось этого.

"Не нужно тешить себя иллюзиями, что вакцина всех спасет", - подчеркнул он.

Премьер также допустил возможность начала четвертой и пятой волны пандемии.