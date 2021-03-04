События

12:53 04.03.2021

Шмыгаль допускает рассмотрение предложения продвинуть в приоритетности вакцинации от COVID-19 журналистов и священнослужителей

1 мин читать
Шмыгаль допускает рассмотрение предложения продвинуть в приоритетности вакцинации от COVID-19 журналистов и священнослужителей

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допускает возможное рассмотрение вопроса о продвижении в приоритетности вакцинирования от COVID-19 журналистов и священнослужителей.

"Будут ли вноситься изменения в этапность, а именно в перечень людей, которые подпадают под вакцинацию? Возможно, так как есть разные предложения", - сказал Шмыгаль на пресс-конференции по результатам первого года работы правительства в четверг.

Премьер отметил, что возможно будет рассматриваться вопрос продвинуть в этапности вакцинированию журналистов.

Также на Всеукраинском совете церквей было предложение продвинуть в приоритетности вакцинирования священнослужителей, так как у них высокая контактность с людьми.

"Такие нюансы и поправки возможны, мы их на уровне Министерства здравоохранения и на уровне экспертов обговариваем", - добавил Шмыгаль.

Теги: #шмыгаль #вакцинация #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:12 04.03.2021
Премьер отрицает наличие острых причин для отставки главы правления и набсовета "Нафтогаза"

Премьер отрицает наличие острых причин для отставки главы правления и набсовета "Нафтогаза"

13:56 04.03.2021
Правительство в ближайшее время может объявить конкурс на главу "Энергоатома" − премьер-министр.

Правительство в ближайшее время может объявить конкурс на главу "Энергоатома" − премьер-министр.

13:53 04.03.2021
Кабмин не будет устанавливать цены на продукты питания – Шмыгаль

Кабмин не будет устанавливать цены на продукты питания – Шмыгаль

13:50 04.03.2021
Степанова никто не спасает от отставки, он проявляет себя как антикризисный менеджер - премьер

Степанова никто не спасает от отставки, он проявляет себя как антикризисный менеджер - премьер

13:44 04.03.2021
Правительство рассчитывает на привлечение миллиардов гривень за счет налоговой амнистии – премьер

Правительство рассчитывает на привлечение миллиардов гривень за счет налоговой амнистии – премьер

13:43 04.03.2021
Премьер ожидает стабилизации на рынке нефтепродуктов в ближайшее время

Премьер ожидает стабилизации на рынке нефтепродуктов в ближайшее время

13:38 04.03.2021
Разговоров об отставке нынешнего состава Кабмина со мной не проводили – премьер

Разговоров об отставке нынешнего состава Кабмина со мной не проводили – премьер

13:23 04.03.2021
Украина готова присоединиться к дискуссии с европейскими партнерами о введении системы международных "паспортов вакцинации" - Шмыгаль

Украина готова присоединиться к дискуссии с европейскими партнерами о введении системы международных "паспортов вакцинации" - Шмыгаль

13:07 04.03.2021
Тариф на электроэнергию для населения с апреля, скорее всего, останется 1,66 грн/кВт-ч − премьер

Тариф на электроэнергию для населения с апреля, скорее всего, останется 1,66 грн/кВт-ч − премьер

13:03 04.03.2021
Премьер Украины заявляет о 5 ключевых вопросах с МВФ и рассчитывает на SLA для 2-го транша stand-by до июня

Премьер Украины заявляет о 5 ключевых вопросах с МВФ и рассчитывает на SLA для 2-го транша stand-by до июня

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Разговоров об отставке нынешнего состава Кабмина со мной не проводили – премьер

В Киеве презентовали платформу "Освобождения заключенных"

После перехода всех областей в "красную" зону придется вводить локдаун – премьер

В Украине подтвердили 2 случая заболевания британским штаммом COVID-19

В Украине началась третья волна пандемии COVID-19 - премьер

ПОСЛЕДНЕЕ

Станции метро Киева "Университет" и "Крещатик" открыты после проверки сообщения о минировании

В мае САП получит руководителя, заместителя и начальника отдела - глава конкурсной комиссии

Станции столичного метро "Университет" и "Крещатик" закрыты из-за сообщения о минировании

НАБУ и САП открыли материалы дела о получении взятки нардепом Юрченко

В Киеве презентовали платформу "Освобождения заключенных"

После перехода всех областей в "красную" зону придется вводить локдаун – премьер

В Украине подтвердили 2 случая заболевания британским штаммом COVID-19

В Украине началась третья волна пандемии COVID-19 - премьер

В полиции заявили, что информация об оставлении экс-начальника ГУР Минобороны Бурбы без охраны не соответствует действительности

Как только подойдет моя очередь, я с удовольствием публично провакцинируюсь - Шмыгаль

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА