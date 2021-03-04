Шмыгаль допускает рассмотрение предложения продвинуть в приоритетности вакцинации от COVID-19 журналистов и священнослужителей

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допускает возможное рассмотрение вопроса о продвижении в приоритетности вакцинирования от COVID-19 журналистов и священнослужителей.

"Будут ли вноситься изменения в этапность, а именно в перечень людей, которые подпадают под вакцинацию? Возможно, так как есть разные предложения", - сказал Шмыгаль на пресс-конференции по результатам первого года работы правительства в четверг.

Премьер отметил, что возможно будет рассматриваться вопрос продвинуть в этапности вакцинированию журналистов.

Также на Всеукраинском совете церквей было предложение продвинуть в приоритетности вакцинирования священнослужителей, так как у них высокая контактность с людьми.

"Такие нюансы и поправки возможны, мы их на уровне Министерства здравоохранения и на уровне экспертов обговариваем", - добавил Шмыгаль.