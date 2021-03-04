Правозащитники осудили приговор крымскому активисту Приходько и заявили о продолжении преследований проукраинских активистов на оккупированном полуострове

Представители украинских правозащитных организаций осудили вынесение приговора крымскому активисту Олегу Приходько, которого Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) 3 марта приговорил к 5 годам лишения свободы и выплате штрафа в размере 110 000 рублей за якобы подготовку теракта.

"Гражданина Украины Олега Приходько осудили по сфабрикованному делу, обвинив в хранении взрывчатки и подготовке теракта, но фактических доказательств совершения "преступления" так и не было представлено следствием, что соответствует практике ФСБ преследования крымчан по политическим мотивам", - говорится в заявлении, обнародованном в Facebook в четверг.

Правозащитники отмечают, что настоящей причиной преследования украинца является его публичное несогласие с оккупацией Крыма, которую он неоднократно выражал и в СМИ, и в общении с представителями оккупационной власти РФ в Крыму. Кроме того, Олег Приходько участвовал в Евромайдане и после оккупации полуострова в 2014 году вывесил украинский флаг во дворе своего дома.

Задержанию Приходько предшествовал обыск в его доме, во время которого у него изъяли украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры и тому подобное.

"Приговор Олегу Приходько свидетельствует о том, что Российская Федерация продолжает практику преследования граждан Украины, которые, проживая в Крыму, выступают против российской оккупации и отстаивают полуостров как часть Украины", - подчеркивают правоохранители.

Они также выдвигают ряд требований к Российской Федерации, в частности, немедленно освободить Олега Приходько и всех политических заключенных, содержащихся в местах несвободы на территории АР Крым и г. Севастополя или Российской Федерации; прекратить преследование крымчан за несогласие с оккупацией и выражение своих взглядов; немедленно прекратить использование так называемого антитеррористического и антиэкстремистского законодательства РФ на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя.

Кроме того, правозащитники призывают международные организации вмешаться в ситуацию, усилив санкционное давление на РФ и осудив политические преследования на полуострове.

"Призываем международные организации и правительства демократических государств: осудить действия Российской Федерации по политического преследования украинских активистов в оккупированном Крыму; усилить давление на российское правительство, чтобы добиться освобождения всех политзаключенных, и остановить преследование граждан Украины в оккупированном Крыму; усилить секторальные санкции против РФ за систематические грубые нарушения прав человека, преступления против человечности и военные преступления, совершенные в оккупированном Крыму…", - говорится в заявлении.

В нем также содержится обращение к украинской власти с призывом обеспечить эффективное расследование фактов незаконного лишения свободы и преследования Олега Приходько и всех фактов грубых нарушений фундаментальных прав человека во временно оккупированном Крыму, а также принять несколько законопроектов для обеспечения защиты и государственной поддержки лиц, которые были незаконно лишены свободы в результате агрессии РФ, а также гармонизации уголовного законодательства с положениями международного права и ввести ответственность за преступления против человечности и военные преступления, совершаемые на оккупированных территориях Украины.

К заявлению присоединились Крымская правозащитная группа, Центра прав человека ZMINA, Объединение родственников узников Кремля, Украинский Хельсинский союз по правам человека, Центр гражданского просвещения "Альменда", Харьковская правозащитная группа и ряд других.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с безосновательным политически мотивированным решением Южного окружного военного суда в городе Ростов-на-Дону (РФ) от 3 марта 2021 года об осуждении гражданина Украины Олега Приходько по сфабрикованным обвинениям в "подготовке террористического акта , изготовлении и незаконном хранении взрывчатых веществ".