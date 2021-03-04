Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" обнародовал 300 тысяч новых документов ХХ века

Мемориальный центр Холокоста (МХЦ) "Бабий Яр" обнародовал 300 тысяч новых документов из ХХ столетия, увеличив общее число имеющихся в цифровом архиве МХЦ документов до более чем 800 тысяч, среди которых - электронные копии архивных документов периода нацистской оккупации Киева 1941-1943 годов, актовые книги загсов, справочные картотеки, фонды районных управ и другие документы, касающиеся трагических событий в Бабьем Яре.

Как сообщает пресс-служба МХЦ "Бабий Яр" в четверг, с начала 2021 года специалисты проекта "Имена" Мемориального центра в сотрудничестве с Государственным архивом Киевской области оцифровали 38 тысячи документов из фонда Р-2359.

"Это документы из Шевченковской районной управы Киева, которые содержат различные списки жителей города 1941-1943 годов: преподавателей, врачей, детей разного возраста. Также к онлайн-архиву были добавлены большая трудовая картотека жителей Киева периода оккупации (126 тысяч документов) и актовые книги загсов за 1919-1936 годы", - сообщают в МХЦ.

Там отмечают, что сейчас продолжается работа по оцифровке документов по истории Холокоста и нацистской оккупации в Центральном государственном архиве высших органов власти и управления Украины в Киеве.

"Документы, которые мы находим и оцифровываем, могут помочь людям узнать о своих корнях, провести генеалогическое исследование. Информация, содержащаяся в них, является основной для исследовательской работы по верификации и поиска имен жертв Бабьего Яра, а также по восстановлению состава населения Киева до войны и в послевоенный период", - подчеркнула директор Архива и проекта "Имена" МХЦ "Бабий Яр" Анна Фурман.

По ее словам, Мемориальный центр Холокоста начал региональные исследования по восстановлению имен жертв Холокоста в Одессе и на юге Украины. Списки жертв, погибших в период Холокоста в этих местах, полученные в результате исследований, будут доступны в рамках проекта "Имена" на онлайн-платформе Мемориального центра в течение нескольких месяцев.