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11:46 04.03.2021

На Донбассе более 5,5 тыс. домов остаются поврежденными или разрушенными вследствие агрессии РФ - ОГА

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На Донбассе более 5,5 тыс. домов остаются поврежденными или разрушенными вследствие агрессии РФ - ОГА

Более 5500 жилых домов остаются поврежденными или разрушенными в результате российской агрессии в Донецкой области, заявил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

"Отдельно остановлюсь на вопросе денежной компенсации за жилье, разрушенное в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. В январе-феврале текущего года было проведено два заседания областной комиссии, по результатам которых было решено выплатить компенсацию 31 лицу на общую сумму более 7,9 млн грн. Охвачена практически вся линия разграничения - от Широкино до Зайцево, Авдеевки, Марьинки, Славянска - всего 11 населенных пунктов", - приводит слова Кириленко на брифинге в Краматорске пресс-служба ОГА.

По словам главы ОГА, сейчас проводится и анализ потребностей в ремонте и восстановлении жилья, которое было повреждено в результате боевых действий.

"Посчитали, что на конец февраля в области остаются поврежденными или разрушенными 5583 жилых домов. На сегодня уже восстановлено 8207 домов (из них частные - 7349). В 2020 году удалось восстановить 1370 ед. жилья, эту практику продолжим и в этом году", - сказал Кириленко.

Теги: #разрушения #ога #донбасс #российская_агрессия
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