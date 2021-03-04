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11:20 04.03.2021

В ВСУ от коронавируса умер еще один украинский военный

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В ВСУ от коронавируса умер еще один украинский военный

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) зарегистрирован 47-й случай смерти от осложнений COVID-19, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в четверг.

"К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зарегистрирован 47 летальный случай от осложнений вызванных острой респираторной болезнью COVID-19. Военнослужащий находился на стационарном лечении в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. Положительный ПЦР тест от 22.02.2021 года. Несмотря на проводимую терапию, состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали", - говорится в сообщении, обнародованном в Facebook.

В нем также укаказано, что за прошедшие сутки в рядах ВСУ зарегистрировано 168 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Кроме того, по состоянию на 10.00 4 марта в Вооруженных Силах Украины COVID-19 все еще болеет 1 067 человек, при этом на изоляции (в т. ч. на самоизоляции) находится 272 человека.

За все время пандемии коронавирус победили 16 108 украинских военных.

"С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 844 человека получили 1 дозу вакцины. Из них 251 военный медик. За минувшие сутки на COVID-19 привито 220 человек", - подчеркивают в ВСУ.

Источник: https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic/posts/256347495972221

Теги: #всу #коронавирус
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