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10:58 04.03.2021

Из перечня угрожающих нацбезопасности лиц с 2015 года исключено 4 человека – Минкультуры Украины

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Из перечня угрожающих нацбезопасности лиц с 2015 года исключено 4 человека – Минкультуры Украины

Министерство культуры и информационной политики Украины сообщает, что с начала введения перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны, из него было исключено четыре человека.

Согласно ответу Министерства культуры на запрос агентства "Интерфакс-Украина", с начала ведения перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, из него исключили четырех артистов и актеров, которые были внесены туда ранее.

В частности, в июне 2019 года во исполнение решения Окружного административного суда Киева по иску ООО "Телерадиокомпания студия 1+1" и ООО "Киноквартал" отменен приказ Минкультуры, которым в данный перечень был внесен российский актер Федор Добронравов.

В октябре 2019 года на основании письма Службы безопасности Украины Минкультуры исключило из данного перечня итальянского певца Альбано Карризи (творческий псевдоним Аль Бано).

Также в марте 2020 года на основании письма СБУ Минкультуры исключило из данного перечня российскую актрису, телеведущую и комика Екатерину Варнаву.

Кроме того, на основании письма СБУ в сентябре 2020 года Минкультуры исключило из перечня угрожающих нацбезопасности лиц российского исполнителя Василия Вакуленко (известного под псевдонимом "Баста").

Перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, составляет Минкультуры на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

На данный момент в этом перечне находится 178 человек.

Теги: #минкультуры #санкции #нацбезопасность
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