Член высшего совета "Единая Россия" Садовничий является Иностранным членом НАНУ и почетным доктором КНУ им. Шевченко

Член высшего совета партии "Единая Россия" Виктор Садовничий является Иностранным членом Национальной академии наук Украины (НАНУ) и почетным доктором Киевского национального университета им. Т. Шевченко.

Согласно информации Национальной академии наук Украины, российский математик и ректор Московского государственного университета им М. Ломоносова Виктор Садовничий является Иностранным членом НАНУ. Кроме того, он почетный доктор Киевского национального университета им. Т. Шевченко и полный кавалер ордена "За заслуги" Украины.

В то же время Садовничий является членом партии и членом высшего совета партии "Единая Россия".

Кроме того, экс-премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров остается членом-корреспондентом НАН Украины.

Ранее Нацакадемия сообщала агентству "Интерфакс-Украина", что лишение действительных членов (академиков), членов-корреспондентов, иностранных членов НАН их статуса осуществляется на основании и в порядке, определенных пунктом 5.18 устава НАНУ.

В частности, академики, члены-корреспонденты, иностранные члены НАН могут быть лишены своего статуса по решению общего собрания Академии: по собственному желанию; на основании личного заявления; в случае неоднократного грубого нарушения требований устава НАН или совершения действий, которые нанесли значительный ущерб авторитету Нацакадемии; на основании представления соответствующего отделения НАН или президиума Академии.

Как сообщалось, в декабре 2016 года советник президента России, академик Российской академии наук (РАН) Сергей Глазьев исключен из состава НАН Украины.