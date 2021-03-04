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09:48 04.03.2021

Руководство т.н. "ДНР" планирует изменить правила въезда на оккупированную российскими наемниками территорию

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Руководство т.н. "ДНР" планирует изменить правила въезда на оккупированную российскими наемниками территорию

Оккупационной администрацией на временно оккупированных территориях (ВОТ) Донецкой области в ближайшее время планируется принятие т.н. "закона "О некоторых вопросах пересечения временной линии фактического разграничения силовых структур и правоохранительных органов ДНР и государства Украина", который предусматривает введение разрешительной процедуры на выезд лиц из ВОТ в Донецкую область, а также определяет категории лиц, которым запрещен въезд/выезд из/на территорию т.н. "ДНР".

Как сообщает пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Telegram в четверг, пересечение линии разграничения при выезде (выходе) физических лиц и транспортных средств из ВОТ в Донецкую область будет осуществляться при наличии пропуска, оформленного т.н. "органами внутренних дел ДНР".

"Он будет выдаваться физическим лицам, достигшим 18-летнего возраста, безвозмездно сроком на 6 месяцев. Обязательными условиями для выдачи такого пропуска является прохождение лицами дактилоскопической регистрации, фотографирования и проверка личных средств связи заявителей", - сообщают в украинской делегации.

Отмечается, что при следовании за пределы ВОТ в Донецкую область на транспортном средстве пропуск также будет оформляться на транспортное средство. Рассмотрение заявлений на получение пропусков т.н. "органами внутренних дел ДНР" проводится в течение 15 суток со дня ходатайства (в экстренных случаях - в течение суток).

"При въезде (входе) через линию разграничения физического лица, которому раньше не оформлялся пропуск для выезда (выхода) или срок его действия истек, на временном пункте контроля "должностными лицами ОВД" проводится проверка средств связи (мобильного телефона) физического лица, обязательная государственная дактилоскопическая регистрация и фотографирования физического лица", - информируют переговорщики.

Они добавляют, что есть вероятность того, что аналогичный "нормативный акт" разрабатывается и оккупационной администрацией на ВОТ в Луганской области.

"Это приведет к дальнейшей изоляции жителей ВОТ от территории Украины, которая контролируется правительством, и сейчас реализуется под видом противодействия распространению новой коронавирусной инфекции", - резюмируют в украинской делегации.

 

Теги: #донецкая_область #кпвв #ордло #перемещение
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