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09:42 04.03.2021

СММ ОБСЕ зафиксировала 10 нарушений режима прекращения огня и 1 взрыв на Донбассе за сутки

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СММ ОБСЕ зафиксировала 10 нарушений режима прекращения огня и 1 взрыв на Донбассе за сутки

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине зафиксировала очередные нарушения режима прекращения огня на Донбассе за предыдущие сутки, сообщается на сайте международной организации.

"Миссия зафиксировала 10 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 150 таких нарушений", - указано в ежедневном отчёте международной организации за 3 марта.

Как и в предыдущий отчетный период, СММ не задокументировала нарушений режима прекращения огня в Луганской области.

В тоже время, сотрудники миссии зафиксировали 1 взрыв неопределенного происхождения в пределах участка разведения в районе Петровского Донецкой области, а также 7 неопределенных боеприпасов на север от Широкино.

Сообщается, что 3 марта СММ ОБСЕ осуществляла мониторинг на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого, Петровского и наблюдала за ситуацией с передвижением гражданского населения на 3 КПВВ и 4 соответствующих блокпостах вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях.

Свобода передвижения миссии была по-прежнему ограничена.

Как отмечают в ОБСЕ, после заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 года и до настоящего момента СММ зафиксировала не менее 11 тысяч нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, в том числе 3 741 взрыв, 1 271 пролетевший неопределенный боеприпас, 107 вспышек дульного пламени, 62 осветительные ракеты, а также не менее 5 897 очередей и выстрелов.

Источник: https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/480113

Теги: #оос #обсе #обстрелы
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