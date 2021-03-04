События

08:30 04.03.2021

В Украине за сутки 10 057 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 4 837 человек – Степанов

2 мин читать
В Украине за сутки 10 057 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 4 837 человек – Степанов

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 10 057 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели – 4 837 человек, умерли 194 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"10 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 04 марта 2021 года. В частности, заболели 611 детей и 388 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 3 271человек; летальных случаев - 194; выздоровело – 4 937 человек", - написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Днем ранее, 3 марта было зафиксировано 7 235 новых случаев инфицирования COVID-19, 2 марта сообщалось о 5 336 новых случаев коронавирусной болезни, 1 марта зафиксировали за сутки 4 285 новых случаев инфицирования COVID-19, 28 февраля было зафиксировано 5 833 новых случая инфицирования COVID-19, 27 февраля сообщалось о 8 172 новых случаев COVID-19, 26 февраля было зафиксировано 8 003 новых случаев инфицирования, 25 февраля было 8 147 случаев инфицирования COVID-19, 24 февраля сообщалось о 5 850 новых инфицированных.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 1 374 762 человека, 26 591 человек - умер, выздоровели – 1 186 873 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (868), Житомирской (888), Винницкой (827), Ивано-Франковской (776), Закарпатской (679) и Черновицкой (626) областях.

Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/

 

Теги: #статистика #коронавирус #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:19 04.03.2021
С начала текущих суток российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим тишины – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим тишины – штаб ООС

06:43 04.03.2021
На Буковине выявлено 626 новых случаев коронавируса – глава ОГА

На Буковине выявлено 626 новых случаев коронавируса – глава ОГА

05:01 04.03.2021
Правоохранителями разоблачена противоправная схема продажи контрафактных и похищенных из подвижного состава Укрзализныци запчастей - СБУ

Правоохранителями разоблачена противоправная схема продажи контрафактных и похищенных из подвижного состава Укрзализныци запчастей - СБУ

04:26 04.03.2021
Меркель представила поэтапный план снятия в Германии ограничений по COVID-19

Меркель представила поэтапный план снятия в Германии ограничений по COVID-19

00:34 04.03.2021
Кравчук: для снижения обострения на Донбассе необходимо усиление действия санкций ЕС и США против России

Кравчук: для снижения обострения на Донбассе необходимо усиление действия санкций ЕС и США против России

00:24 04.03.2021
Прививать граждан ФРГ не из групп риска начнут в конце марта - начале апреля

Прививать граждан ФРГ не из групп риска начнут в конце марта - начале апреля

23:50 03.03.2021
Харьков передал в Раду все документы для назначения выборов мера – Качура

Харьков передал в Раду все документы для назначения выборов мера – Качура

20:17 03.03.2021
Зеленский ветировал изменения к закону о предотвращении коррупции в части защиты обличителей

Зеленский ветировал изменения к закону о предотвращении коррупции в части защиты обличителей

13:58 03.03.2021
Важно продолжать борьбу с коррупцией в Украине на полной скорости - президент Евросовета

Важно продолжать борьбу с коррупцией в Украине на полной скорости - президент Евросовета

13:31 03.03.2021
Зеленский выразил надежду на ускорение вакцинации от COVID-19 в Украине

Зеленский выразил надежду на ускорение вакцинации от COVID-19 в Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе боец ВСУ получил пулевое ранение в результате обстрела позиций со стороны российских наемников

Зеленский ветировал изменения к закону о предотвращении коррупции в части защиты обличителей

Экс-главе Минтранса Рудьковскому в аэропорту вручили подозрение - источник

Верховный суд рассмотрит иски о признании противоправным указа Зеленского о санкциях против каналов Медведчука

Минобороны: боеприпасы для МТ-12 "Рапира" закуплены по низкой цене и с надлежащим качеством

ПОСЛЕДНЕЕ

Американские эксперты не исключают, что КНДР возобновила производство оружейного плутония

Помпео не исключил возможность баллотироваться на пост президента в 2024г

Йеменские хуситы нанесли удар по объекту Saudi Aramco

Facebook отменяет запрет на политическую реклам

Палата представителей США отменила голосование в четверг из-за угроз Капитолию

Прототип космического корабля Starship компании SpaceX взорвался после успешной посадки

Прототип космического корабля Starship SpaceX взорвался после посадки

Приговоренный к тюрьме Саркози заявил, что за семь лет расследования на него "не нашли ничего"

ЕС осуждает действия военных в Мьянме

ЕС осудил убийство в Афганистане трех женщин-журналисток

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА