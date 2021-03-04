В Украине за сутки 10 057 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 4 837 человек – Степанов

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 10 057 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели – 4 837 человек, умерли 194 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"10 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 04 марта 2021 года. В частности, заболели 611 детей и 388 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 3 271человек; летальных случаев - 194; выздоровело – 4 937 человек", - написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Днем ранее, 3 марта было зафиксировано 7 235 новых случаев инфицирования COVID-19, 2 марта сообщалось о 5 336 новых случаев коронавирусной болезни, 1 марта зафиксировали за сутки 4 285 новых случаев инфицирования COVID-19, 28 февраля было зафиксировано 5 833 новых случая инфицирования COVID-19, 27 февраля сообщалось о 8 172 новых случаев COVID-19, 26 февраля было зафиксировано 8 003 новых случаев инфицирования, 25 февраля было 8 147 случаев инфицирования COVID-19, 24 февраля сообщалось о 5 850 новых инфицированных.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 1 374 762 человека, 26 591 человек - умер, выздоровели – 1 186 873 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (868), Житомирской (888), Винницкой (827), Ивано-Франковской (776), Закарпатской (679) и Черновицкой (626) областях.

Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/