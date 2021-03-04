События

08:19 04.03.2021

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим тишины – штаб ООС

1 мин читать
С начала текущих суток российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим тишины – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток, 4 марта, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Утром, в районе Водяного, что недалеко от Донецка, противник произвел несколько выстрелов в направлении украинских защитников, применив 120 мм минометы. А вблизи поселка Пески оккупанты вели огонь в направлении наших позиций из крупнокалиберных пулеметов. Среди наших воинов боевых потерь нет", - сказано в утренней сводке на странице штаба в соцсети Фейсбук в четверг утром.

В штабе подчеркнули, что за прошедшие сутки, 03 марта, российские  наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил, в том числе - из запрещенного вооружения, а недалеко от населенного пункта Причепиловка в результате обстрела, пулевое ранение получил военнослужащий ВСУ.

На все обстрелы со стороны российских Наемников украинские защитники ответным огнем.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону в СЦКК", - подытожили в штабе ООС.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:30 04.03.2021
В Украине за сутки 10 057 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 4 837 человек – Степанов

В Украине за сутки 10 057 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 4 837 человек – Степанов

06:43 04.03.2021
На Буковине выявлено 626 новых случаев коронавируса – глава ОГА

На Буковине выявлено 626 новых случаев коронавируса – глава ОГА

05:01 04.03.2021
Правоохранителями разоблачена противоправная схема продажи контрафактных и похищенных из подвижного состава Укрзализныци запчастей - СБУ

Правоохранителями разоблачена противоправная схема продажи контрафактных и похищенных из подвижного состава Укрзализныци запчастей - СБУ

00:34 04.03.2021
Кравчук: для снижения обострения на Донбассе необходимо усиление действия санкций ЕС и США против России

Кравчук: для снижения обострения на Донбассе необходимо усиление действия санкций ЕС и США против России

23:50 03.03.2021
Харьков передал в Раду все документы для назначения выборов мера – Качура

Харьков передал в Раду все документы для назначения выборов мера – Качура

21:06 03.03.2021
На Донбассе боец ВСУ получил пулевое ранение в результате обстрела позиций со стороны российских наемников

На Донбассе боец ВСУ получил пулевое ранение в результате обстрела позиций со стороны российских наемников

20:17 03.03.2021
Зеленский ветировал изменения к закону о предотвращении коррупции в части защиты обличителей

Зеленский ветировал изменения к закону о предотвращении коррупции в части защиты обличителей

13:58 03.03.2021
Важно продолжать борьбу с коррупцией в Украине на полной скорости - президент Евросовета

Важно продолжать борьбу с коррупцией в Украине на полной скорости - президент Евросовета

13:31 03.03.2021
Зеленский выразил надежду на ускорение вакцинации от COVID-19 в Украине

Зеленский выразил надежду на ускорение вакцинации от COVID-19 в Украине

13:26 03.03.2021
Зеленский: Украина остается преданной имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС

Зеленский: Украина остается преданной имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки 10 057 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 4 837 человек – Степанов

На Донбассе боец ВСУ получил пулевое ранение в результате обстрела позиций со стороны российских наемников

Зеленский ветировал изменения к закону о предотвращении коррупции в части защиты обличителей

Экс-главе Минтранса Рудьковскому в аэропорту вручили подозрение - источник

Верховный суд рассмотрит иски о признании противоправным указа Зеленского о санкциях против каналов Медведчука

ПОСЛЕДНЕЕ

Американские эксперты не исключают, что КНДР возобновила производство оружейного плутония

Помпео не исключил возможность баллотироваться на пост президента в 2024г

Йеменские хуситы нанесли удар по объекту Saudi Aramco

Facebook отменяет запрет на политическую реклам

Палата представителей США отменила голосование в четверг из-за угроз Капитолию

Прототип космического корабля Starship компании SpaceX взорвался после успешной посадки

Меркель представила поэтапный план снятия в Германии ограничений по COVID-19

Прототип космического корабля Starship SpaceX взорвался после посадки

Прививать граждан ФРГ не из групп риска начнут в конце марта - начале апреля

Приговоренный к тюрьме Саркози заявил, что за семь лет расследования на него "не нашли ничего"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА