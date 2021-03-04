С начала текущих суток российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим тишины – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток, 4 марта, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Утром, в районе Водяного, что недалеко от Донецка, противник произвел несколько выстрелов в направлении украинских защитников, применив 120 мм минометы. А вблизи поселка Пески оккупанты вели огонь в направлении наших позиций из крупнокалиберных пулеметов. Среди наших воинов боевых потерь нет", - сказано в утренней сводке на странице штаба в соцсети Фейсбук в четверг утром.

В штабе подчеркнули, что за прошедшие сутки, 03 марта, российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил, в том числе - из запрещенного вооружения, а недалеко от населенного пункта Причепиловка в результате обстрела, пулевое ранение получил военнослужащий ВСУ.

На все обстрелы со стороны российских Наемников украинские защитники ответным огнем.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону в СЦКК", - подытожили в штабе ООС.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/