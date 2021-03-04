Американские эксперты не исключают, что КНДР возобновила производство оружейного плутония

КНДР, возможно, пытается возобновить производство плутония, необходимого для ядерного оружия, считает сайт 38 North, специализирующийся на исследованиях Северной Кореи.

Эксперты сделали такие выводы на основании изучения спутниковых снимков, на которых видно, что паровая установка на северокорейском ядерном комплексе в Йонбене заработала после примерно двухлетнего перерыва.

Это говорит о том, что "возможно, идет подготовка к переработке отработанного топлива для извлечения плутония, необходимого для ядерного оружия Северной Кореи", говорится на сайте.

Ранее на этой неделе генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси заявил, что некоторые ядерные объекты в Северной Корее продолжают действовать, ссылаясь на работу паровой установки, которая обслуживает радиохимическую лабораторию в Йонбене, где плутоний извлекается путем переработки отработанных топливных стержней, извлеченных из реакторов.

"Ядерная деятельность КНДР по-прежнему вызывает серьезную озабоченность. Продолжение ядерной программы КНДР является явным нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и вызывает глубокое сожаление", - сказал Гросси совету управляющих МАГАТЭ.

В январе текущего года лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что считает США главным врагом его страны и потому намерен продолжать совершенствовать ядерный арсенал.

На съезде Трудовой партии Кореи он сказал, что Вашингтон - "главный враг" КНДР и что "страна должна усиливать армию и ядерный арсенал, так как риск вторжения США в КНДР усиливается".