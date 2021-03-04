События

07:09 04.03.2021

Йеменские хуситы нанесли удар по объекту Saudi Aramco

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Силы йеменских хуситов нанесли ракетный удар по объекту саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на твиттер их представителя.

Согласно сообщению представителя вооруженных сил хуситов Яхья Сарии, ракета была выпущена по объекту Saudi Aramco в городе Джидда в Саудовской Аравии.

Подтверждения со стороны саудовских властей пока не поступало.

В минувшие выходные агентство ЭФЭ сообщило, что хуситы предупредили о намерении участить нанесение ударов по территории Саудовской Аравии.

"Операции продолжатся и будут проводиться все активнее до тех пор, пока будет продолжаться агрессия против нашей страны", - говорится в заявлении хуситов.

С 2014 года в Йемене продолжается противостояние между хуситами и коалицией во главе с Саудовской Аравией, которая поддерживает президента Йемена Абда Раббо Мансура Хади. Из-за конфликта одна из беднейших арабских стран оказалась в ситуации гуманитарной катастрофы.

Теги: #йемен #саударавия #хуситы #удар
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