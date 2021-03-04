На Буковине выявлено 626 новых случаев коронавируса – глава ОГА

В Черновицкой области за сутки зафиксировали 626 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 166 человек, сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером в среду инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 3 марта, за последние сутки 166 человек выздоровели, 45 585 - с начала пандемии.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 56 754 случая болезни. За все время эпидемии в регионе умерло 1 046 человек.

За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 2072 образца.

Источник: https://www.facebook.com/SergiiOsachuk/