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06:43 04.03.2021

На Буковине выявлено 626 новых случаев коронавируса – глава ОГА

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На Буковине выявлено 626 новых случаев коронавируса – глава ОГА

В Черновицкой области за сутки зафиксировали 626 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 166 человек, сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером в среду инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 3 марта, за последние сутки 166 человек выздоровели, 45 585 - с начала пандемии.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 56 754 случая болезни. За все время эпидемии в регионе умерло 1 046 человек.

За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 2072 образца.

Источник: https://www.facebook.com/SergiiOsachuk/

Теги: #коронавирус #украина #черновицкая
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