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04:33 04.03.2021

Прототип космического корабля Starship компании SpaceX взорвался после успешной посадки

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Прототип космического корабля Starship компании SpaceX взорвался после успешной посадки

Прототип американского пилотируемого космического корабля Starship, разрабатываемый для миссий на Луну и Марс, после испытательного суборбитального полета и успешной посадки взорвался на земле, трансляцию вела компания-разработчик SpaceX.

Запуск Starship SN10 (десятого серийного испытательного аппарата) был осуществлен с полигона компании в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас. В рамках испытания корабль вышел на высоту 10 км с последующим отключением двигателей, аэродинамическим торможением, повторным запуском двигателей для возврата в вертикальное положение и последующей мягкой посадкой на стартовую площадку. Весь полет продолжался шесть с половиной минут.

Впервые совершив успешную посадку, корабль через несколько минут загорелся и взорвался.

Он повторил программу испытания прототипов Starship SN8 и SN9, которые после суборбитального полета разбились при посадке. В первом случае причиной стало низкое давление в топливном напорном баке для погашения скорости одного из двигателей, во втором - один из двигателей не запустился для выполнения завершающего маневра перед посадкой.

Starship объединяет в себе две функции - второй ступени, используемой для достижения орбитальной скорости при запуске с Земли, и многоразового космического аппарата, способного взлетать, выполнять полёт в космическом пространстве и совершать управляемую посадку на Землю, Луну или Марс.

В перспективе этот корабль многоразового использования планируется запускать для выполнения дальних космических миссий сверхтяжелой ракетой-носителем Super Heavy, оснащенной 28 мощными двигателями Raptor, которая способна выводить на низкую околоземную орбиту до 150 тонн полезной нагрузки.

Она также станет многоразовой системой, используемой в качестве ускорителя только для взлета с Земли.

В настоящее время SpaceX готовит первый запуск прототипа носителя Super Heavy, который, по оценке основателя компании Илона Маска, должен совершить испытательный запуск в ближайшие несколько месяцев. В SpaceX рассчитывают провести полноценный орбитальный запуск Starship с носителем в беспилотном режиме уже в этом году.

В пилотируемом варианте корабль Starship сможет брать на борт до 100 человек.

В начале декабря прошлого года Илон Маск заявил, что его ракета сможет высадить людей на Марс уже в 2026 году.

Первое испытание прототипа многоразового корабля Starship, который поднимался на высоту 150 м, было проведено 3 сентября 2020 года.

 

Теги: #сша #корабль #авария #spacex
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